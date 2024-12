Bushido & Anna-Maria sind dank Mitarbeitern bessere Menschen

Bushido (46) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (43) haben in Dubai ein neues Lebenskapitel aufgeschlagen. Fernab von der Hektik und negativen Grundstimmung, die sie in Deutschland erlebten, finden sie im Wüstenstaat eine neue Art von Gelassenheit. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" berichten die beiden von ihrem neuen Alltag und der positiven Einstellung, die dort herrscht. Die Atmosphäre, die ihrer Aussage nach auch von ihren Mitarbeitern verkörpert wird, habe sie verändert, so sagt der Rapper: "Unsere Mitarbeiter haben uns zu besseren Menschen gemacht."

Der 46-Jährige und seine Frau sind sowohl von der Arbeitsmoral als auch von der Gemütslage ihrer größtenteils aus Indien und den Philippinen stammenden Mitarbeiter beeindruckt. Das Paar beschreibt seine Angestellten als gewissenhaft, geduldig und glücklich. "Man redet höflich, man redet ruhig. Ich hab‘ noch nie jemanden schreien hören", erklärt Anna-Maria. Egal, wie viel oder wenig man dort verdiene – die Menschen seien gewissenhaft, glücklich und lassen sich nicht hängen. Diese positive und gelassene Grundeinstellung habe auch auf sie abgefärbt.

Der "Sonnenbank Flavour"-Interpret und seine Frau haben sich vor über zwei Jahren dazu entschieden, mit ihren Kindern nach Dubai auszuwandern. Mittlerweile haben sie sich in dem Wüstenstaat auch richtig gut eingelebt und sind offensichtlich begeistert von ihrer neuen Heimat. Seine Musikkarriere will Bushido bald an den Nagel hängen, hat sich aber bereits um einen neuen Job für seine Zukunft gekümmert: Im September verkündete er stolz, dass er und Anna-Maria offiziell Immobilienmakler in Dubai sind.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024

