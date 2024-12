Sex mit Miley Cyrus? Forsthaus-Béla erzählt Promi-Geschichte

In der dritten Folge von Forsthaus Rampensau schwelgen die Promis in Erinnerungen. Besonders einer packt Geschichten aus, die wie aus einem anderen Leben scheinen: Im Kreise der anderen Kandidaten berichtet Béla Klentze (36) aus heiterem Himmel, ein Verhältnis mit Miley Cyrus (32) gehabt zu haben. Er erzählt nicht, wann sie sich kennengelernt haben oder wie die ganze Sache zustande kam. "Ich will das eigentlich nicht weiter ausführen, aber ich war danach dann auch mit ihr befreundet. Wir haben dann auch miteinander Zeit verbracht und so", gibt er an und schildert, wie die beiden sogar miteinander shoppen waren! Besonders bei den weiblichen Mitstreitern kommt diese Story extrem gut an. Noëlla Mbomba nennt sich selbst sogar den größten Miley-Cyrus-Fan und will unbedingt mehr wissen.

Laut Béla ist Miley "super". Er meint: "Sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie ist aber auch super crazy. Wenn wir shoppen waren, das war geisteskrank." Auch Melody Haase (30) und Luisa Krappmann (23) hören gespannt zu, sie können die Geschichte fast gar nicht fassen. Im Einzelinterview scheint der "Kurze Pause"-Star über die Aufregung der Mädels etwas verwirrt, doch sein Teamkollege Marvin Linke (32) findet es spitze! "Das ist super! Dann wählen die uns vielleicht nicht raus", meint er und schlägt vor, einfach auch irgendeine Story zu erzählen, um das Interesse der Mädels zu wecken. Aber Béla hält strikt dagegen. "Nein, du darfst hier nur die Wahrheit erzählen", ermahnt er seinen Kollegen.

Béla ist nicht der Einzige, der in der aktuellen Folge ein paar Geheimnisse preisgibt. Auch Luisa zeigt sich erstaunlich offen – wenn auch einem anderen Thema gegenüber. Die Reality-TV-Bekanntheit ist auch auf der pornografischen Plattform OnlyFans aktiv und verdient damit einen Teil ihres Unterhalts. Während ihrer Zeit in der Holzhütte plaudert sie aus, dass sie "rund 15 Dollar pro Bild" bekommt. Außerdem ist sie in dem pikanten Business schon eine ganze Weile unterwegs. "Nach meiner ersten TV-Show mit 18 habe ich mit OnlyFans angefangen. Das hat perfekt zusammengepasst", erzählt der Webstar offen.

©Joyn Béla Klentze, Noëlla Mbomba, Melody Haase und Luisa Krappmann bei "Forsthaus Rampensau", 2024

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, Reality-TV-Star

