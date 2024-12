So genießen Macaulay Culkin und Brenda Song Weihnachten

Macaulay Culkin (44) und Brenda Song (36) zaubern ihren Kindern ein Weihnachtsfest wie aus dem Bilderbuch! Der "Kevin – Allein zu Haus"-Star plauderte im Gespräch mit E! News aus, wie er und seine Verlobte die Feiertage für ihre Söhne Dakota (3) und seinen jüngeren Bruder, dessen Name noch nicht bekannt ist, zu einem ganz besonderen Ereignis machen. "Weil sie gerade in dem Alter sind, in dem sie an die Magie glauben, und wir wollen diesen Glauben fördern", erklärte Macaulay. Für seine zeitweisen Abwesenheiten hat er die perfekte Ausrede parat: "Ich habe ihnen gesagt, dass ich in Santas Werkstatt Spielzeuge repariere, weil ich das auch zu Hause für sie mache. Sie glauben mir das komplett", witzelte er.

In der Weihnachtszeit übernimmt der "Richie Rich"-Darsteller gerne die Rolle des "Meisters der Strümpfe" und sorgt dafür, dass der Sockeninhalt perfekt sitzt. Wenn es um Geschenke geht, scheinen sich die Vorlieben seiner Kinder zu überschneiden – Dakota, der nach Macaulays verstorbener Schwester benannt wurde, "möchte einen Spider-Man-Truck und er möchte mehr Geschenke." Sein Jüngster habe dies genau gehört: "Er sagte: 'Ich will einen Müllwagen. Ich will Mülltonnen und ich will mehr Geschenke.' Es ist, als ob sie sich mehr Wünsche wünschen würden. Das sind ganz eindeutig meine Söhne", lachte Macaulay.

Die Kinder der beiden Hollywoodstars haben auch den weltberühmten Weihnachtsklassiker ihres Vaters von 1990 bereits gesehen, wie der Schauspieler berichtete. Dakota verwechsele nun sogar die Handlungen von Macaulays Charakter Kevin McCallister mit seinen eigenen Kindheitserinnerungen. "Er denkt, er ist Kevin", verriet der 44-Jährige. "Ich frage ihn: 'Erinnerst du dich daran, als du mit dem Schlitten die Treppe runtergefahren bist?' Und er sagt: 'Ja klar.'" Dakota behauptete sogar, er habe "die Einbrecher bekämpft", woraufhin sein Papa augenzwinkernd klarstellte: "Du bist ein Lügner, der lügt! Das war ich!"

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler, mit seinem Sohn

RETNA PICTURES Macaulay Culkin in "Kevin – Allein zu Haus"

