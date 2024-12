So musikalisch erlebten die Elevator Boys das Jahr 2024

Die Elevator Boys versuchten sich dieses Jahr als Boygroup. Zu Gast bei den GQ Men of the Year Awards 2024 plauderten Jacob Rott (24), Bene Schulz, Luis Freitag, Tim Schaecker (25) und Julien Brown nun mit Promiflash und zogen ein Resümee für 2024. "Ich würde sagen, das war unser Jahr der Musik", verriet Julien und erklärte: "Es ging im Juli mit den ersten Konzerten los. Das war ein riesiger Schritt für uns, live auf der Bühne zu zeigen, was wir davor produziert hatten." Bei der Gelegenheit gibt der Blondschopf auch einen ersten Ausblick auf die Zukunft: "Ich glaube, nächstes Jahr wird es in dem Bereich noch einmal krachen. Da kommt auf jeden Fall noch etwas raus."

Zuletzt zeigten die Hotties ihr musikalisches Talent in einem Weihnachtssong. Mit einem Cover von "Jingle Bell Rock" beglückten sie ihre Fans bereits im November. In einer Pressemitteilung schwärmten die fünf Influencer: "Weihnachten ist für uns echt die beste Zeit, um mal abzuschalten, mit der Familie zu sein und die festliche Stimmung zu feiern. 'Jingle Bell Rock' ist ja schon seit Ewigkeiten der Weihnachtssong schlechthin – und wir hatten richtig Bock, dem Ganzen unseren eigenen Vibe zu geben."

Bei den Fans der Social-Media-Bekanntheiten kommt der festliche Song sehr gut an. "Ich liebe das Lied. Jetzt bin ich bereit für Weihnachten", schrieb ein Follower unter ein Video der Elevator Boys auf Instagram. Doch nicht alle Kommentare waren positiv. Ein User schimpfte: "Schlimm! Sorry, aber das Lied geht gar nicht."

Getty Images Die Elevator Boys, August 2024

Getty Images Elevator Boys, Influencergruppe

