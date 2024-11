Die Elevator Boys bringen heute einen Weihnachtssong raus

In wenigen Wochen geht die Weihnachtszeit endlich wieder los – doch die Elevator Boys sind jetzt schon in Festtagsstimmung! Nachdem sie dieses Jahr ihr Businessmodell von einfachen Influencern auf ein Dasein als Band umgestellt haben, bringen sie heute ihren ersten Weihnachtssong raus. Das Cover des Klassikers "Jingle Bell Rock" ist eine exklusive Collaboration mit Amazon Music – aber das ist noch nicht alles: In einer Pressemitteilung kündigt die Band außerdem eine ganz besondere Performance für den 4. Dezember an! Zur Feier des Songs werden sie ein intimes Konzert in Berlin geben, das live gestreamt werden soll.

Über ihren ersten Weihnachtssong sagen die Jungs: "Weihnachten ist für uns echt die beste Zeit, um mal abzuschalten, mit der Familie zu sein und die festliche Stimmung zu feiern. 'Jingle Bell Rock' ist ja schon seit Ewigkeiten der Weihnachtssong schlechthin – und wir hatten richtig Bock, dem Ganzen unseren eigenen Vibe zu geben." Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account haben sie den Song gestern schon angeteasert. Die Reaktionen der Fans fallen jedoch durchwachsen aus. Viele der Follower sind ganz hin und weg, wie die Kommentare zeigen. "Das ist das allerbeste Geschenk, das es gibt" und "Ich kann es kaum erwarten, zu dem Song richtig auszurasten" oder auch "Das sind ja wundervolle Neuigkeiten", schreiben sie aufgeregt. Allerdings sind sich andere einig: "Ich mag das Original viel lieber."

2021 schlossen sich die deutschen Influencer Jacob Rott (24), Bene Schulz, Tim Schaecker (25), Luis Freitag und Julien Brown zu einem Kollektiv zusammen und begannen gemeinsam kurze Clips auf der Plattform TikTok zu veröffentlichen. Der Großteil dieser Videos wurde dabei in einem Fahrstuhl aufgenommen – dadurch kam auch der Name "Elevator Boys" (zu Deutsch: "Fahrstuhljungs") zustande. Gemeinsam sammelten sie über 752.000 Follower an, zierten das Cover verschiedener Magazine und waren zu Gast bei der Fashion Week in New York. Ihre erste EP "Scared To Love" veröffentlichten sie Mitte Juli und gaben direkt am nächsten Tag ihr erstes Konzert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elevator Boys, Influencergruppe

Anzeige Anzeige

Getty Images Elevator Boys, Konzert im Juli 2024

Anzeige Anzeige