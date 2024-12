Zweite Staffel des ARD-Hits "Die Toten von Marnow" läuft

Die erfolgreiche Krimiserie "Die Toten von Marnow" kehrt mit einer Fortsetzung zurück: Die Hauptdarstellerin Petra Schmidt-Schaller (44) und ihr Kollege Sascha Alexander Gersak standen erneut gemeinsam vor der Kamera für "Finsteres Herz – Die Toten von Marnow 2". Für einen prall gefüllten Serienabend können alle Folgen in der ARD-Mediathek gestreamt werden. Im linearen TV startet die Thriller-Serie am 7. Dezember um 20.15 Uhr mit den ersten vier Folgen.

Die zweite Staffel der beliebten Krimi-Miniserie dreht sich thematisch um Menschenhandel. Gleich die erste Folge startet mit einem dramatischen Knall: Die Hauptkommissare Lona Mendt und Frank Elling werden angeschossen und fallen ins Koma, was neue Ermittler auf den Plan ruft. Die neuen Protagonisten Maja Kaminski und Hagen Dudek – gespielt von Sabrina Amali und Bernhard Conrad – müssen in einem gefährlichen Labyrinth aus Geheimnissen und vertuschten Wahrheiten die Spur von Sarah, einem bulgarischen Waisenmädchen, das spurlos verschwindet, verfolgen. Die Serie entfaltet die Geschichte in zwei parallelen Erzählsträngen, wodurch ein komplexes narratives Puzzle entsteht.

Bereits mit der ersten Staffel hatte die Thriller-Serie "Die Toten von Marnow" die Menschen in ihren Bann gezogen: 19 Millionen Zuschauer folgten den Ermittlungen von Mendt und Elling. Die beiden Hauptdarsteller Petra und Sascha wurden für ihre schauspielerischen Leistungen 2021 mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt. Die ARD strahlt die fünfte und sechste Folge der Serie "Die Toten von Marnow 2" am 11. Dezember ab 20.15 Uhr aus.

Getty Images "Die Toten von Marnow"-Darsteller Sascha Alexander Gersak

Getty Images Petra Schmidt-Schaller beim Hessischen Film- und Kinopreis 2023

