Doch nicht abgebrochen: Marius Borg Høiby ist noch im Entzug

Am Wochenende machten erneut Schlagzeilen um Marius Borg Høiby (27) die Runde. Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51) soll laut Berichten einer inländischen Nachrichtenagentur seinen Alkohol- und Drogenentzug abgebrochen haben. Doch war das nur ein falsches Gerücht? Marius' Anwalt Øyvind Bratlien stellt im Gespräch mit der Zeitung Dagbladet nun klar, dass die Medienberichte nicht wahr sind. "Høiby begab sich nach seiner Entlassung aus der Haft direkt in die Rehabilitation. Er befindet sich noch in Behandlung", macht der Jurist deutlich.

Der 27-Jährige sei außerdem entschlossen, weiterzumachen, auch wenn der Entzug für ihn anspruchsvoll ist. Denn Marius kämpft schon seit längerer Zeit gegen eine Alkohol- und Drogensucht. Schon im Jahr 2017 wurde der Stiefsohn von Kronprinz Haakon (51) beim Palmesus Festival wegen Kokainkonsums verhaftet und im Anschluss zu einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 340 Euro verurteilt. Nach seinem Skandal in diesem Jahr gestand sich Marius laut Se og Hør in einem Verhör dann seine Suchtprobleme ein. "Ich habe in einer Wohnung im Alkohol- und Kokainrausch nach einem Streit Körperverletzung begangen und Gegenstände zerstört", soll der 27-Jährige zugegeben haben.

Marius sieht sich derzeit mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Bereits vor einigen Wochen berichteten norwegische Zeitungen, dass die Polizei in drei Fällen von mutmaßlicher Vergewaltigung gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit ermittelt. Eine der angeblichen Taten soll sich in Tønsberg, einem Ort außerhalb Oslos, ereignet haben. Die ersten beiden mutmaßlichen Übergriffe sollen als Videos auf dem Handy von Marius gespeichert worden sein. Aufgrund der schwerwiegenden Anschuldigungen musste er eine Woche in Untersuchungshaft verbringen. Allein die derzeit erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe könnten zu einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren führen.

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Price / face to face / ActionPress Marius Borg Høiby im Juni 2016