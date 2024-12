Marius Borg Høiby bricht den Aufenthalt in Entzugsklinik ab

Marius Borg Høiby (27), der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51), hatte sich in eine renommierte Entzugsklinik in London begeben, um seine Alkohol- und Drogenprobleme behandeln zu lassen. Berichten von Se og Hör zufolge habe er die Einrichtung jetzt aber nach nur einer Woche verlassen – und seinen Aufenthalt dort damit abgebrochen. Der norwegischen Zeitung liegen Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass Marius die Klinik verlassen und Kontakt zu Freunden in Norwegen aufgenommen habe. Bislang äußerte sich die Königsfamilie noch nicht offiziell dazu.

Laut dem Magazin hatte Marius gemeinsam mit seinem Stiefvater Kronprinz Haakon (51) die Klinik in England ausgewählt und war Anfang November nach London gereist, um die notwendigen Schritte für seine Behandlung einzuleiten. Die Aufnahme in der Klinik verzögerte sich dann aber aufgrund seiner Festnahme. Die Gründe für seinen abrupten Abbruch der Therapie sind nicht bekannt. Die Osloer Polizei bestätigte dem Magazin, dass es "keine Einschränkungen" für ihn gibt, was bedeutet, dass ihm weder sein Pass entzogen noch ein Reiseverbot erteilt wurde.

Marius machte in den vergangenen Monaten vor allem mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Nicht nur seine Alkohol- und Drogeneskapaden sorgen für Aufsehen – gegen den Norweger wird auch polizeilich ermittelt. Mehrere Frauen haben schwere Vorwürfe gegen den Skandal-Royal erhoben. Die Behörden ermitteln unter anderem wegen drei mutmaßlicher Vergewaltigungen. Aufgrund dieses Tatverdachts musste Marius zuletzt sogar in Untersuchungshaft.

Anzeige Anzeige

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby im Juni 2016

Anzeige Anzeige