Maurice Dziwak wird Papa: Das Baby kann nun jederzeit kommen

Momentan könnte Maurice Dziwak (26) wohl kaum glücklicher sein! Im Mai dieses Jahres machte der Realitystar bekannt, wieder in festen Händen zu sein. Nur wenige Monate später folgte direkt die nächste Überraschung: Maurice wird erstmals Vater. Auf Instagram plauderte er nun gemeinsam mit seiner Partnerin aus, dass sich das Baby jederzeit auf den Weg machen könnte. "Unser kleines Wunder kann es kaum abwarten, es steht schon in den Startlöchern. Möchte unbedingt Mama und Papa kennenlernen", freute sich Ricarda Raatz (32)' Ex auf der Plattform, seine Freundin Leandra ergänzte: "Ja, es kann jederzeit losgehen."

Eigentlich wollte sich Maurice in seiner Story lediglich bei seinen Fans für die zahlreichen Stimmen bei den Reality Awards bedanken und schwenkte dann über zur Schwangerschaft seiner Partnerin. Wenn das Baby das Licht der Welt erblickt hat, wollen die baldigen Eltern ihren Fans schnellstmöglich Bescheid geben. "Wir berichten euch, sobald unser kleines Wunder auf der Welt ist – ihr werdet es ja dann mitbekommen", meinte Leandra.

Dass Maurice und Leandra ihr erstes Kind erwarten, war offenbar auch für die beiden eine Überraschung. "Es war purer Zufall. Wir hatten einen Gesundheitscheck durchführen lassen und dabei haben wir es überraschend erfahren", berichteten sie gegenüber Promiflash. Für Leandra war diese Nachricht zu Beginn wohl ziemlich überfordernd. "Lea war zuerst überfordert, da es vollkommen unerwartet war. Wir konnten es zuerst nicht begreifen", verriet Maurice. Mittlerweile können es die beiden aber kaum noch erwarten, ihr Kind in den Armen zu halten.

Anzeige Anzeige

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seiner schwangeren Freundin Leandra

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

Anzeige Anzeige