Der "The Maze Runner"-Star Dexter Darden hat sich verlobt

Dexter Darden hat die große Frage gestellt. Vergangenen Montag machte der "The Maze Runner"-Schauspieler seiner Freundin Briah Nelson einen Heiratsantrag. Das Ganze wurde auf Instagram festgehalten. Dexter baute dazu ein riesengroßes Herz aus Rosen auf – inmitten des Herzens leuchtete der Satz "Willst du mich heiraten". Seine jetzige Verlobte erwartete ein Gang aus Rosen und Kerzen, als ihr Freund vor ihr auf die Knie fiel und den Diamantring hervorholte.

Seine Freunde filmten den Antrag in einer Kulisse von grünen Hügeln und Bäumen. "Die letzten anderthalb Jahre waren eine unglaubliche Erfahrung auf die beste Art und Weise", betonte die Verlobte in einem Video von Iman Crosson. "Ich bin so dankbar, nicht nur für diesen Mann, sondern für euch alle", sprach sich die Fitnesstrainerin bei ihrer Familie und Freunden aus.

"Jeder von uns hat auf irgendeine Art und Weise eine Rolle in dieser Vereinigung gespielt, und sie hat uns durch alle Prüfungen und Schwierigkeiten hin durchgehalten", erzählte Dexter im selben Video. Die beiden lernten sich kurz nach seiner Verlobungsauflösung, ⁣mit seiner damaligen Partnerin JoJo (33), kennen und lieben. Seither teilen sie immer mal wieder ein paar Einblicke in ihr gemeinsames Leben auf Social Media.

Getty Images Dexter Darden und Briah Nelson im Juni 2024

Getty Images Briah Nelson und Dexter Darden im November 2024

