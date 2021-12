JoJo (31) feiert ihr erstes Weihnachten als Verlobte! Die Musikerin hatte in dieser Woche gleich mehrere besondere Momente zu zelebrieren. Am 20. Dezember wurde das einstige Teenie-Idol 30 Jahre alt. Kurz darauf stand dann der Heiligabend im Kreise ihrer Liebsten an. So viel Partystimmung nutzte ihr Partner Dexter Darden offenbar, um der Sängerin die Frage aller Fragen zu stellen – und JoJo sagte Ja!

Auf ihrem Instagram-Profil verkündete die Blondine die süßen Neuigkeiten am ersten Weihnachtsfeiertag. Zu einem Foto, auf dem sie stolz ihren Ring in die Kamera hält, schrieb sie glücklich: "Für immer mit dir? Meld mich dafür an! Der kreativste, positivste, schönste, stärkste, liebevollste und aufmunternste Mann hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und natürlich habe ich Ja gesagt!" JoJo bedankte sich weiter für die zuckersüße Überraschung zu ihrem Geburtstag – offenbar ging Dexter bereits Anfang der Woche auf die Knie.

Dexter und JoJo sind bereits seit einiger Zeit total happy miteinander. Zum Ehrentag seiner Freundin widmete der Schauspieler ihr ein paar rührende Worte – unter anderem sei sie "der Stern seines Universums": "Danke, dass du mich herausforderst, mich dazu drängst, der beste Mann zu sein, der ich sein kann, und mich zum Lächeln bringen, wenn es kein anderer kann!"

Instagram / iamjojo JoJos Verlobungsring

Instagram / dexterdarden JoJo und Dexter Darden

Getty Images JoJo, 2016

