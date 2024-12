Trauer um Familienmitglied vereint Oliver Pocher und Amira

In einem unerwarteten Moment der Trauer sind Oliver Pocher (46) und seine Ex-Frau Amira Aly (32) wieder vereint. Der Comedian erhielt vergangene Woche die überraschende Nachricht vom Tod seines geliebten Onkels Karl kurz vor einer Weihnachtsaufführung seiner Kinder, an der auch Amira teilnahm. In ihrem Podcast "Liebes Leben" teilt Amira die bewegende Geschichte, wie sie von dem Verlust erfuhr. Die Influencerin erzählt, wie Oliver ins Publikum stürmte, um mit ihr zu sprechen. "Er hat gesagt: 'Komm raus' und ich dachte: 'Gibt es Streit? Was habe ich gemacht? Werde ich jetzt angebrüllt?'", erinnert sich die zweifache Mama.

Beim Gespräch unter vier Augen berichtete Olli dann von dem tragischen Verlust. "Wir standen beide tief heulend da", beschreibt sie die emotionale Situation. Karl war den beiden sehr nah, erst kürzlich hatte er Amira noch besucht. Diese Trauer hat gezeigt, dass trotz ihrer privaten Differenzen und Sticheleien das familiäre Band zwischen ihnen stark geblieben ist. "Am Ende geht es um Familie und jeder ist noch verbunden. Das tut mir für jeden Einzelnen sehr weh. Onkel Karl war ein so toller Mann", erklärt Amira in dem Podcast.

Vergangene Woche hatte Oliver seine Instagram-Follower mit der traurigen Nachricht überrascht. "Gestern fragte mich mein kleiner Sohn nach seiner Weihnachtsvorführung: 'Papa, hast du geweint?' Kinder spüren, wenn es dir nicht gut geht." Der 46-Jährige erfuhr nur wenige Minuten zuvor von dem Tod seines Onkels, der noch vor drei Wochen zu Besuch bei ihm war. "Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass es ein Abschied für immer werden sollte. Es hat mir wieder einmal gezeigt, wie kurz und vergänglich unser Leben ist", schrieb er unter ein Foto, das seinen Onkel Karl zeigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

Anzeige