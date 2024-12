Oliver Pocher trauert um ein geliebtes Familienmitglied

Oliver Pocher (46) teilte gestern Nacht eine traurige Nachricht mit seinen Followern auf Instagram: Sein Onkel Karl soll am Dienstag überraschend verstorben sein. In seinem Beitrag findet der Comedian emotionale Worte: "Gestern fragte mich mein kleiner Sohn nach seiner Weihnachtsvorführung: 'Papa, hast Du geweint?' Kinder spüren, wenn es Dir nicht gut geht." Der Moderator erfuhr wenige Minuten zuvor von dem Tod seines Familienangehörigen, der ihn erst vor drei Wochen besucht hatte. "Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass es ein Abschied für immer werden sollte. Es hat mir wieder einmal gezeigt, wie kurz und vergänglich unser Leben ist", fuhr der "7 Zwerge"-Schauspieler fort.

Der 46-Jährige appellierte an seine Fans, vor allem jetzt – um Weihnachten – viel Zeit mit den Liebsten zu verbringen und diese auch zu genießen, da man nie wisse, wie viele gemeinsame Momente man noch bekomme. "Und eines bekommen wir in diesem Leben nie zurück. Zeit", betonte der "Die Pochers! Frisch recycelt"-Host auf seinem Social-Media-Profil. "Mach es gut, lieber Karl", verabschiedete der fünffache Vater sich von seinem Onkel und beendete mit folgenden Worten die Widmung: "Wir hatten immer eine tolle Zeit miteinander und wir werden Dich als Vater, Bruder, Onkel und vor allem als herzensguter Mensch vermissen.

In den Kommentaren des Beitrags häufen sich die Beileidsbekundungen seiner Fans und auch Olivers prominente Kollegen finden tröstende Worte. Die deutsche Läuferin Sabrina Mockenhaupt (43) stimmte seinen rührenden Zeilen zu: "Ach Oli! Wie recht Du hast! Und so oft vergessen wir dies! Ganz dicken Drücker." Auch Realitystar Evelyn Burdecki (36) schrieb ihre Anteilnahme in die Kommentare. "Mein herzliches Beileid an Dich und Deine Familie", wünschte die Blondine.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Evelyn Burdecki bei "2023! Menschen, Bilder, Emotionen"

