50 Cent teilt KI-Clip mit P. Diddy und Jay-Z in Handschellen

Seit einigen Monaten schreibt P. Diddy (55) immer wieder Negativschlagzeilen. Dem Rapper werden schwerwiegende Vergehen wie Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen. Auch sein langjähriger Freund Jay-Z (55) muss sich seit wenigen Tagen schweren Vorwürfen stellen. Inmitten des Skandals um das Musiker-Duo schießt 50 Cent (49) nun scharf gegen seine Kollegen. Auf Instagram veröffentlicht der 49-Jährige ein KI-generiertes Video, das eine Verhaftung von Jay-Z und P. Diddy zeigt. In dem falschen Clip werden die beiden hochkarätigen Hollywood-Stars in Handschellen abgeführt.

"Ich möchte das hier posten, aber habe irgendwie auch Angst, dass ich erschossen werde", kommentiert 50 Cent die Aufnahme im Netz. Damit spielt der Rapper höchstwahrscheinlich auf die Gerüchte über P. Diddy an, die in den Monaten nach seiner Verhaftung vermehrt kursierten. Kritische Stimmen sind der Überzeugung, dass der Musikmogul seine Feinde bzw. Menschen, die sich gegen ihn stellen, gewaltsam verschwinden lasse. Einige Verschwörer gehen sogar so weit, dass sie P. Diddy die Schuld an Tupac Shakurs (✝25) Tod zuweisen.

Zwischen 50 Cent und P. Diddy fließt schon lange böses Blut. Auch Daphne Joy, 50 Cents Ex-Partnerin, ist in die Auseinandersetzung der verfeindeten Musiker involviert. In Gerichtsdokumenten, die vor einigen Monaten aufgetaucht sind, wurde das Model als Sexarbeiterin von P. Diddy gelistet. Der "Candy Shop"-Interpret war daraufhin außer sich. Kurzerhand beantragte der 49-Jährige das alleinige Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Sire – und es entfachte ein erbitterter Rosenkrieg.

Anzeige Anzeige

GDP / MPI / Capital Pictures / MEGA P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / daphnejoy Sire und Daphne Joy im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige