Möchte Gloria Glumac den Namen ihres Ex-Mannes behalten?

Seit rund zwei Jahren gehen Gloria (32) und Nikola Glumac (28) getrennte Wege und sind derzeit dabei, sich scheiden zu lassen. Das stellt die Influencerin allerdings vor die entscheidende Frage, ob sie ihren Geburtsnamen wieder annehmen oder den Nachnamen ihres Ex-Mannes behalten möchte. Unter letzterem ist sie auch in der deutschen Fernsehlandschaft bekannt. "Nikola und ich haben da schon ein paar Mal drüber geredet und Nikola hat immer gesagt: 'Hey, behalt ihn doch, du bist ja auch mit dem bekannt geworden'", verrät die TV-Bekanntheit im Interview mit Promiflash und betont: "Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass ich irgendwann wieder heiraten werde und das nicht noch zehn Jahre dauern wird. Da muss man sich auch überlegen, inwiefern das überhaupt Sinn macht für ein, zwei Jahre wieder meinen Mädchennamen anzunehmen."

Abgesehen davon, dass die Fans des deutschen Reality-TVs sie unter dem Namen Gloria Glumac kennen, gibt es auch noch andere Beweggründe, die sie daran hindern, ihren Geburtsnamen wieder anzunehmen. "Ich möchte auch ehrlich gesagt wegen meiner Familie nicht, dass mein Mädchenname in der Presse ist, weil mein Dad das nicht so feiert, und da müsste ich den Namen dann sozusagen preisgeben, das will ich meiner Familie ersparen", erklärt sie im Interview weiter.

Gloria und Nikola gaben sich 2020 das Jawort und wurden einem breiteren Publikum vor allem durch ihre Teilnahme an der Show Temptation Island bekannt. Sie bestanden den Treuetest zwar, trennten sich dennoch kurz darauf. Mittlerweile haben die beiden mit ihrer Beziehung augenscheinlich abgeschlossen: Nikola datet derzeit Kim Virginia Hartung (29), während Gloria seit einiger Zeit mit ihrem Partner Micha durchs Leben geht. Gemeinsam nahmen sie sogar am diesjährigen Sommerhaus der Stars teil.

Instagram / gloria.glumac Micha und Gloria Glumac, TV-Bekanntheiten

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

