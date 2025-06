Scheidung von Nikola verwirrt Fans: Gloria Glumac klärt auf

Eigentlich hätte Gloria Glumacs (32) Scheidung von Nikola Glumac (29) schon lange abgeschlossen sein müssen. Doch am Mittwoch deutete die Reality-Bekanntheit an, immer noch nicht offiziell geschieden zu sein. Das sorgte bei ihren Fans für Verwirrung. "Der Scheidungstermin hat stattgefunden. Ich bin allerdings noch nicht geschieden, weil ich nach wie vor noch keine offizielle Bestätigung habe. Meine Anwältin hat schon beim Gericht nachgefragt und eine Mail geschrieben. Da war ich sehnsüchtig [auf die Antwort]", erklärt Gloria in ihrer Instagram-Story.

Sobald die offiziellen Scheidungsunterlagen bei ihr eingetroffen sind, würde Gloria am liebsten auch ihren Social-Media-Namen ändern. Aktuell verwendet sie dort nämlich noch ihren Nachnamen, den sie bei der Trauung mit Nikola angenommen hat. "Wäre schön, nicht mehr so zu heißen", kommentiert die Pferdeliebhaberin. Doch offenbar kann Gloria ihren Namen auf Social Media nicht so einfach ändern. Sie bittet ihre Fans deshalb um Hilfe, um eventuell doch einen Weg zu finden, den Namen "Glumac" loszuwerden.

Ausgelöst wurde die Verwirrung durch eine kürzlich veröffentlichte Story, in der Gloria sich für ihre neuen Follower vorstellte. Neben ihren Hobbys und Leidenschaften schrieb sie unter anderem auch: "Aktuell [sind wir] noch immer nicht geschieden. Sobald die durch ist, werde ich mich umbenennen." Dieser Stichpunkt sorgte bei einigen ihrer Fans für Aufsehen, denn eigentlich verkündete die Netz-Bekanntheit bereits im März, dass die Scheidung durch sei – aber eben nur der Termin. Der Papierkram muss offenbar noch bearbeitet werden.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"