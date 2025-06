"Genieße die Show": Spielt Gloria Glumac auf Kims Baby an?

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) erleben gerade die wohl schwersten Stunden ihres Lebens. Vor Kurzem wurde bekannt, dass ihr gemeinsames Baby still zur Welt gekommen ist. Während die Realitystars versuchen, mit der Tragödie umzugehen, sorgt eine Instagram-Story von Nikolas Ex-Frau Gloria Glumac (32) für Aufsehen. Sie schreibt: "Ich esse hier gemütlich meinen Wassermelone-Feta-Salat, genieße die Show und lache mir ins Fäustchen. Mama hat es von Anfang an gewusst." Viele Fans mutmaßen, dass sie sich auf die Stillgeburt von Kim bezieht. Namen nennt Gloria allerdings nicht.

Schon in der Vergangenheit zweifelte Gloria an der Echtheit von Kims Schwangerschaft. Als das mittlerweile getrennte Reality-Paar Anfang des Jahres überglücklich einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hielt, äußerte sich die 32-Jährige folgendermaßen in ihrer Story: "Geschmacklos, niveaulos, dreist, bodenlos und niederschmetternd für alle Frauen, die nicht schwanger werden können." Schon damals vermutete sie, dass das Ganze einen PR-Zweck verfolge.

Um die tragische Nachricht der Stillgeburt publik zu machen, meldete sich Nikola mit einem emotionalen Statement in seiner Story zu Wort. "Ich kann nicht mehr schweigen. Kim ist wieder im Krankenhaus und sie meldet sich nicht, weil sie einfach nicht mehr kann. [...] Seit wir zusammen sind, erfährt sie jeden Tag Hass. Jeden Tag. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sagen muss: Genug ist genug! [...] Unser Kind kam still zur Welt", schrieb der Realitystar auf Social Media. In seiner Botschaft machte der einstige Temptation Island-Kandidat deutlich, wie sehr die vergangenen Wochen von Hass und Stress geprägt waren.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / gloria.glumac, Instagram / kimvirginiaa Gloria Glumac und Kim Virginia Hartung Collage

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, 2025

Anzeige