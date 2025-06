Das war Gloria Glumacs Beruf vor Reality-TV und Social Media

Gloria Glumac (32) gibt auf Instagram Einblicke in ihre berufliche Vergangenheit. Die 32-Jährige, die sich mit ihrer Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Shows einen Namen gemacht hat, teilt mit ihren Followern, dass sie vor ihrer TV-Karriere in der Personalbranche tätig war. "Ich habe den Personalfachwirt und habe zehn Jahre im HR gearbeitet", berichtet sie. Dabei ließ sie sich auch kritische Worte über ihre ehemaligen Arbeitgeber nicht nehmen: "Meine früheren Chefs waren bis auf ein paar Ausnahmen alle doof."

Als Personalfachwirtin kümmerte sich Gloria in der Vergangenheit um die Rekrutierung und Betreuung von Mitarbeitern, bevor sie schließlich den Schritt ins Rampenlicht wagte. Heute hat sie sich nicht nur in der Reality-TV-Welt etabliert, sondern auch auf Social Media eine solide Fangemeinde aufgebaut.

Ihre offene Art zeigt Gloria regelmäßig nicht nur in Realityshows, sondern auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Dort nimmt sie kein Blatt vor den Mund, auch wenn es um kontroverse Themen geht. So sprach sie erst kürzlich darüber, dass Plattformen wie OnlyFans für sie nicht infrage kommen. Mit ihrem Partner sei sie sich in diesem Punkt einig.

