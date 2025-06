Trigger durch Kim Virginias Story? So geht es Gloria Glumac

Gloria Glumac (32) deutete nach einer Story von Kim Virginia Hartung (30) über "körperliche Gewalt" an, dass sie "mitfühlt", da sie "selbst in der Situation" gewesen sei. Im Interview mit Promiflash betont sie nun, dass das glücklicherweise der Vergangenheit angehört. "Heute geht es mir wieder stabiler. Ich weiß, wo ich stehe, habe eine respektvolle Beziehung, in der kein Streit herrscht und einen Partner auf Augenhöhe, der mir Stabilität und Sicherheit bietet."

Gemeint ist Glorias neue Beziehung mit Michael (33), mit dem sie jüngst gemeinsam an Das Sommerhaus der Stars teilnahm. Mit ihm schwebt die Influencerin nach wie vor auf Wolke sieben – und denkt sogar schon über eine mögliche Hochzeit nach. "Micha soll mit einem riesigen, geilen Auto vorfahren. Ich reite vielleicht mit meiner Maja an. Ich will eine geile Location, ich will einen riesigen Kuchen, ich will geiles Essen, ich will in die Flitterwochen fahren", schwärmte sie Anfang des Jahres im Interview mit Promiflash.

Vor ihrer harmonischen Beziehung mit Micha war Gloria unter anderem mit Kims Ex Nikola liiert. Die beiden Reality-TV-Darsteller trennten sich jedoch vor ein paar Jahren und ließen sich im März dieses Jahres offiziell scheiden. Kurz nach der Annullierung ihrer Ehe machte ihr früherer Partner seiner neuen Freundin Kim schließlich einen Antrag. Nun ist die Verlobung der beiden jedoch aufgelöst und Kim deutete auf Instagram an, dass etwas Schreckliches vorgefallen sei.

Instagram / gloria.glumac Realitystars Gloria Glumac und Micha, Juli 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

