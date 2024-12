Auf diesen Rat von Roland Kaiser hörte Andrea Berg nicht

Andrea Berg (58) hat im Interview mit der Bild kürzlich enthüllt, dass ihr Kollege Roland Kaiser (72) ihr zu Beginn ihrer Karriere davon abgeraten hat, Sängerin zu werden. Vor etwa 30 Jahren trafen sich die beiden Schlagergrößen bei Andreas erstem Fernsehauftritt im "Deutschen Schlagermagazin". Roland soll zu ihr gesagt haben: "Mit der Erfahrung, die ich habe, würde ich dir raten, einen ordentlichen Beruf zu lernen."

Andrea betonte, dass sie Rolands Kommentar als gut gemeinten Ratschlag empfand: "Er wusste nicht, dass ich bereits Krankenschwester war." Trotzdem entschied sie sich, ihren Traum weiterzuverfolgen und eine Karriere als Sängerin anzustreben. Ihre Hartnäckigkeit und Leidenschaft für die Musik führten sie schließlich an die Spitze der Charts und machten sie zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Heute zählen sowohl Andrea als auch Roland zu den größten Stars der Schlagerwelt und stehen oft gemeinsam auf der Bühne. Am 7. Dezember traten sie bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin auf, die im ZDF übertragen wurde. Die Veranstaltung sammelte Gelder für Kinder in Not, und beide Künstler unterstützten die Aktion mit ihren Auftritten.

Privat und beruflich verbindet die beiden Musiker inzwischen eine wertschätzende Kollegialität. Roland hat großen Respekt vor Andrea, vor allem für ihr Engagement im sozialen Bereich. Anerkennend bezeichnete er sie als "ein leuchtendes Beispiel für Nächstenliebe". Die Schwiegermama von Vanessa Mai (32) ist mit ihrer unerschütterlichen Entschlossenheit ihren Weg gegangen und hat nicht nur ihre Karriere, sondern auch zahlreiche Herzen bewegt.

Getty Images Andrea Berg, Sängerin

Getty Images Roland Kaiser im November 2024

