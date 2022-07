So verstehen sich Vanessa Mai und Schwiegermama Andrea Berg

Wie kommen Vanessa Mai (30) und Andrea Berg (56) miteinander zurecht? Seit 15 Jahren ist Andrea mit Ulrich "Uli" Ferber verheiratet. Der Unternehmer brachte seinen Sohn Andreas mit in die Beziehung. 2017 heiratete Andreas die Sängerin Vanessa Mai – und machte damit Andrea Berg zu ihrer Stief-Schwiegermutter. Immer wieder kursieren Gerüchte, dass es Zoff zwischen den beiden geben soll. Jetzt packten die zwei Frauen über ihr Verhältnis aus!

Vanessa und Andrea wohnen in Kleinaspach in Baden-Württemberg nur wenige Minuten voneinander entfernt. Sie sehen sich häufig zum gemeinsamen Essen oder machen andere Unternehmungen, erzählten sie im Interview mit RTL. So ein lockeres Verhältnis hatten die beiden nicht von Anfang an, gab Vanessa zu. Beim ersten Treffen mussten sie zunächst miteinander warm werden. "Für mich saß da in erster Linie ein Superstar. Für mich saß da Andrea Berg. Da war natürlich eine gewisse Ehrfurcht", gab die 30-Jährige ihre damaligen Gedanken wieder.

In dem Moment sei ihr das wichtigste gewesen, von der Familie ihres Mannes akzeptiert zu werden. Andrea habe ihr direkt das Gefühl gegeben, dass sie willkommen ist. Heute haben die zwei Künstlerinnen ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. "Es gibt nie eine Situation, wo wir sagen, wir sind einander geraten", meinte Vanessa. Sie haben sogar schon eine gemeinsame Single mit dem Titel "Unendlich" aufgenommen.

Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg mit ihrem Mann Ulrich Ferber an Weihnachten 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai und ihr Mann Andreas Ferber im Juni 2021

Anzeige

ActionPress Vanessa Mai in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de