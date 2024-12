Ohne Machine Gun Kelly: Megan Fox kaufte neues Haus in LA

Neues Heim, neues Glück? Erst vor wenigen Tagen wurde die Trennung von Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) durch einen Insider gegenüber TMZ bekannt gegeben. Das Beziehungsende kommt allerdings nicht aus heiterem Himmel, denn die Schauspielerin soll sich bereits zuvor ein eigenes Haus gekauft haben – und zwar nur für sich und ihre Kinder. Zuvor lebte die "Transformers"-Darstellerin in wechselnden Mietobjekten, bis sie sich schließlich entschloss, an einem festen Ort zu bleiben. Megan soll dafür ein 8-Millionen-Dollar-Haus in einem der exklusivsten Promi-Viertel von Los Angeles gekauft haben.

Trotz ihrer Schwangerschaft sollen die 38-Jährige und der Rapper bereits im vergangenen Jahr nicht mehr wirklich zusammengewohnt haben. Der Songwriter hatte sich ebenfalls ein neues Heim zugelegt, in dem viele Gäste regelmäßig ein- und ausgingen. Diese ständigen Besuche und wechselnden Personen in ihrem Haus sollen dazu geführt haben, dass Megan sich zunehmend unwohl fühlte und sich Sorgen um ihre Sicherheit machte. Schließlich entschloss sie sich, in ein eigenes Zuhause zu investieren – ein Schritt, der jedoch nicht nur auf die Sicherheitsbedenken zurückzuführen war. Auch vor der Trennung soll es bereits Spannungen gegeben haben, da das Promipaar im gleichen Wohnraum gar nicht so kompatibel war.

Die Beziehung von Megan und Machine Gun Kelly war ohnehin immer wieder von Höhen und Tiefen geprägt. In der Vergangenheit sollen sie schon einige Male getrennte Wege gegangen sein. "Megan und MGK haben sich seit der Schwangerschaftsankündigung mehrfach getrennt", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Diese Trennung sei deshalb nur eine der größeren, da die Information an die Öffentlichkeit gelangte. Der Insider will auch den Grund für ihre turbulente Liebe wissen: "Ihre Beziehung ist so voller Leidenschaft, dass sie immer wieder zusammenkommen, aber auch auf die toxischste Weise streiten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

Anzeige Anzeige