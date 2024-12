Trennen sich Megan Fox und MGK kurz vor Geburt ihres Babys?

Die Baby-News von Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) verzauberten vor wenigen Wochen weltweit die Fans des Paares. Kurz vor der Geburt ziehen nun aber dunkle Wolken über das Familienglück der Schauspielerin und des Musikers. Wie TMZ von einem Insider erfahren haben will, soll es in der Beziehung der beiden heftig kriseln: Laut dem Magazin bestätigte eine Quelle, dass die beiden am Thanksgiving-Wochenende ihre Beziehung beendet haben.

Schon vor Megans Schwangerschaft brodelte die Gerüchteküche immer wieder. Nicht nur einmal wurde ein Liebesaus vermutet. Laut dem Insider habe Megan während des Familienwochenendes, das sie gemeinsam in Vail, Colorado, verbrachten, etwas auf dem Handy ihres Liebsten gefunden. Was genau ihr da in die Hände gefallen sein soll, ist nicht bekannt. Allerdings soll es den Transformers-Star so aufgewühlt haben, dass ihr Verlobter den Urlaub verfrüht abbrach. Angeblich hat der Streit zu einem Beziehungsaus geführt und die beiden sollen sich seitdem nicht mehr gesehen haben.

Im März kommenden Jahres soll der erste gemeinsame Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Für die Beauty ist es bereits das vierte Kind. Colson Baker, wie MGK mit bürgerlichem Namen heißt, wird damit zum ersten Mal Vater. Die 38-Jährige und der Rockstar sind schon seit 2022 verlobt, ihre Beziehung glich aber oft einer Achterbahnfahrt. Nach einer vorübergehenden Trennung Anfang 2023 bekam der 34-Jährige noch eine Chance von Megan, die er laut einem Insider ernsthaft nutzen wollte. "Er hat sich komplett geändert und sich darauf konzentriert, dass sie ihm noch eine Chance gibt", verriet die Quelle gegenüber OK!.

Getty Images Megan Fox im November 2023

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

