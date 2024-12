Opfer möchte Aufhebung von Verfügung gegen Marius Borg Høiby

Marius Borg Høiby (27) wird aktuell unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen – auch deshalb wurde eine einstweilige Verfügung gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) erlassen. Diese soll nun aber zurückgezogen werden, denn das vermeintliche Opfer meint, den Vorfall gar nicht als Vergewaltigung wahrgenommen zu haben. "Die Polizei definiert dies als eine Vergewaltigung ohne Geschlechtsverkehr. Sie ist nicht der Meinung, dass sie von Marius Borg Høiby vergewaltigt wurde", erklärt die Anwältin der Frau gegenüber dem norwegischen Medium VG. Stellvertretend für ihre Mandantin hat sie das Gericht jetzt gebeten, die Verfügung zu überdenken: "Sie wurde im öffentlichen Interesse und nicht auf ihren Wunsch verhängt. Sie möchte, dass das Verbot aufgehoben wird."

Grund für die Betitelung des Vorfalls als Vergewaltigung ist, dass die Anzeige gegen Marius nicht vom angeblichen Opfer gestellt wurde, sondern von den ermittelnden Beamten selbst. Gegen den 27-Jährigen wird nämlich in mehreren Fällen ermittelt, dabei soll es sich unter anderem um Missbrauch und Gewalt handeln. In diesem Rahmen wurden Videoaufnahmen geprüft, die die Ermittler offenbar zu der Annahme brachten, es könnte eine Vergewaltigung vorgefallen sein. Ende November wurde Marius deshalb festgenommen und musste etwa eine Woche in Untersuchungshaft verbringen. Die Vorwürfe bestritt er vehement.

Marius steht bereits seit Monaten im Fokus von polizeilichen Ermittlungen. Von gleich mehreren Ex-Freundinnen wird ihm ein extremer Kontrollwahn vorgeworfen, weswegen er ihnen sogar nachgestellt haben soll. Außerdem habe er sie "körperlich und seelisch missbraucht", wie es in den Gerichtsakten heißt, die TV2 vorliegen. Der Stiefsohn von Kronprinz Haakon von Norwegen (51) hält sich derweil mit Aussagen bedeckt. Allerdings gibt er immer wieder Anlass zur Annahme, dass er die Vorwürfe wenig ernst nimmt. Der Zeitung Se og Hør wurde beispielsweise ein Snapchat-Video zugespielt, in dem Marius von Freunden gefragt wird, wie er mit seiner Freundin Schluss gemacht hat. Dieser tut daraufhin so, als würde er jemanden ohrfeigen und boxt in die Luft. Der Clip sorgte für jede Menge Aufsehen und soll auch die norwegische Königsfamilie erschüttert haben.

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Mitglied des norwegischen Königshauses