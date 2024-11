Akte veröffentlicht: Das wird Marius Borg Høiby vorgeworfen

Marius Borg Høiby (27) werden seit Monaten Gewaltausbrüche und Missbrauch vorgeworfen. Aktuell sitzt der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51) in Untersuchungshaft. Der norwegische Fernsehsender TV2 will nun Einblick in einen Teil der polizeilichen Akte gewährt bekommen haben – und veröffentlicht die Details. Die Vorwürfe scheinen erdrückend: Unter anderem ist die Rede von Gewalt und psychologischem Missbrauch. Wie der Sender berichtete, habe Marius seine Ex-Freundin, das vermeintliche Opfer, mehrere Monate "körperlich und seelisch misshandelt". Neben extremem Kontrollwahn, durch den der Royal-Sohn der unbekannten Frau sogar nachgestellt haben soll, soll er sie auch geschlagen, gewürgt und sogar angespuckt haben.

Mitte August wurde Marius angezeigt, weil er eben jene Frau in ihrer Wohnung angriff. Das hielt ihn aber angeblich nicht davon ab, sie weiter aufzusuchen. Trotz eines Kontaktverbots versuchte er immer wieder, Kontakt zu ihr aufzunehmen, mit ihr zu sprechen oder sie zu sehen. Dass er sich der einstweiligen Verfügung widersetzte, führte im September zu einer Verhaftung. Um wen es sich bei der Frau handelt, ist nicht bekannt. Laut Marius' Freunden soll die Beziehung aber beiden Seiten nicht gutgetan haben. "Es war eine toxische Beziehung. Sie liebte ihn, liebt ihn immer noch und hoffte, dass er sich ändert. [...] Marius ist immer wieder ausgerastet, weil er rasend eifersüchtig war", offenbarte ein Bekannter Bild.

Wegen seiner Ausbrüche wurde Marius nun schon mehrfach festgenommen. Und auch die Vorwürfe gegen ihn werden nicht weniger. Mittlerweile gibt es fünf Frauen, die ihn anzeigten, darunter auch zwei bekannte Ex-Freundinnen. Die neueste Anschuldigung lautet Vergewaltigung. Die anhaltenden Skandale um den 27-Jährigen sind ein herber Schlag für das norwegische Königshaus. "Dies ist einer der schlimmsten Skandale der letzten Zeit in einer europäischen Königsfamilie und sicherlich der schlimmste Skandal in Norwegen", meinte der Royal-Experte Lars Hovbakke Sørensen zu der Zeitung Ekstra Bladet.

Lise Aserud/Getty Images Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit

Price / face to face / ActionPress Marius Borg Høiby im Juni 2016