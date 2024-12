Sängerin Katy Perry feiert im Dark-Glamour-Look in London

Katy Perry (40) hat in London mit einem atemberaubenden Dark-Glamour-Look für Aufsehen gesorgt. Nach den Dreharbeiten zu ihrem neuen Konzertspecial "Night of a Lifetime" besuchte die American Idol-Jurorin am Mittwochabend eine After-Show-Party im mittelalterlichen Aberconway House. Dabei trug die Sängerin ein gewagtes One-Shoulder-Minidress in tiefem Burgunderrot mit beeindruckenden Cut-outs an der Taille. Schwarze Spitzenapplikationen verliehen dem Kleid des Designers Kim Shui den besonderen Look.

Vervollständigt wurde das Outfit durch dunkelrote Absatz-Mules von D'Accori und eine elegante schwarze Handtasche. Markantes Make-up, bestehend aus dunklem Eyeliner und tiefroten Lippen, rundete den Dark-Glamour-Look der 40-Jährigen ab. Zur Afterparty erschien Katy in Begleitung ihres Verlobten Orlando Bloom (47). Passend zu seiner Herzensdame wählte auch der Schauspieler dunkle Farbtöne für sein Outfit. In braunen Lederhosen und einem lässigen Sweater machte der Fluch der Karibik-Darsteller eine tolle Figur.

Katy und Orlando sind, abgesehen von einer einjährigen Beziehungspause, seit 2016 zusammen. Im August 2020 hießen die Hollywood-Stars ihre gemeinsame Tochter Daisy auf der Welt willkommen. Katy geht in ihrer Rolle als Mutter total auf und findet darin sogar Inspiration für ihre Musik. Ihren Song "Lifetimes" habe sie beispielsweise für ihre Tochter geschrieben, wie sie vor wenigen Wochen gegenüber US Weekly verriet. "Ich sage ihr jeden Abend 'Ich liebe dich', bevor sie ins Bett geht, aber ich habe angefangen, ihr zu sagen 'Wirst du mich in jedem Leben [übersetzt: Lifetime] finden? Und sie sagt 'Ja'", erklärte die Sängerin die rührende Bedeutung.

ActionPress Orlando Bloom im Dezember 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2024

