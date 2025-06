Krisengerüchte: Katy Perry vermietet Villa an Chris Pratt

Katy Perry (40) sorgt nun kurz nach der angeblichen Trennung von Orlando Bloom (48) erneut für Schlagzeilen: Die Sängerin hat ihr Traumhaus in Montecito, Kalifornien, nicht selbst bezogen. Stattdessen haben Chris Pratt (46) und seine Frau Katherine Schwarzenegger (35) das Anwesen übernommen, das Katy eigentlich als perfekten Ort für die Familie ansah. Besonders überraschend ist dieser Schritt, weil die "Firework"-Sängerin um das Haus einen jahrelangen Rechtsstreit führte. Nun scheint sie ihren Plänen den Rücken zu kehren. Fans spekulieren bereits, ob dies mit den anhaltenden Trennungsgerüchten um Katy und ihren Freund Orlando nach sechs Jahren Verlobung zusammenhängt.

Laut The Mirror verbringen Chris und Katherine nun mit ihren drei Kindern Zeit in der Villa, während ihr eigenes zukünftiges Anwesen in Brentwood noch im Bau ist. Das prominente Montecito, das als Heimat für Stars wie Oprah Winfrey (71) und das Paar Meghan und Harry bekannt ist, bleibt also ein prominenter Rückzugsort. Katy selbst hatte dieses Anwesen ursprünglich als Ort für ein gemeinsames Leben mit Orlando und Tochter Daisy Dove vorgesehen. Doch nach Spannungen, die angeblich nach Katys Weltraumflug im April auftraten, sowie beruflichen Rückschlägen scheint dieses Kapitel vorerst geschlossen zu sein. "Katy und Orlando haben sich getrennt, aber in freundschaftlichem Einvernehmen", berichtete eine dem Paar nahestehende Quelle gegenüber Us Weekly.

Bereits vor Jahren hatte Katy mit rechtlichen Herausforderungen in Zusammenhang mit Immobilien zu kämpfen, als es 2015 zu einem Konflikt mit Nonnen über ein historisches Kloster kam. Dieses Mal rang sie mit dem vorherigen Besitzer, einem Kriegsveteranen, der die Verkaufsbedingungen infrage stellte. Dass Katy das Haus nun nicht selbst nutzt, sondern an Chris vermietet hat, wirft Fragen über die Stabilität ihrer Beziehung mit Orlando auf, zumal die einstigen Pläne für ein gemeinsames Leben in diesem Zuhause ins Leere zu laufen scheinen. "Das Arrangement passt zu Chris, aber es ist eine Überraschung, wenn man bedenkt, wie viel Katy investiert hat – emotional, rechtlich und finanziell – um dieses Haus zu sichern", resümierte eine Quelle gegenüber The Mirror. "Sie hat immer gesagt, es sei der perfekte Ort, um ihre Tochter mit Orlando großzuziehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025