Katy Perry erinnert sich an die Geburt ihrer Tochter (4)

Katy Perry (39) ist stolze Mutter einer Tochter. Vor wenigen Tagen feierte die kleine Daisy Dove Bloom (4), die die Popsängerin zusammen mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (47) hat, bereits ihren vierten Geburtstag. An diesem besonderen Jubiläum ihres Sprösslings wurde die "I Kissed a Girl"-Interpretin offenbar ganz emotional, denn im Netz schwelgte sie in Erinnerungen. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video von sich, das sie vor vier Jahren im Krankenhausbett zeigt. "Es ist der Tag nach der Geburt von Daisy Dove Bloom", erklärte sie ihren Fans nostalgisch in der Bildunterschrift.

Am Tag der Geburt ihrer Tochter feierte Katy noch einen weiteren Meilenstein. In ihrer Story verriet sie zudem, dass an demselben Tag vor vier Jahren auch ihr fünftes Studioalbum herauskam. Falls sie jemals gefragt werde, wo sie war, als das Album herauskam, könne sie es den Leuten einfach zeigen, scherzte die Sängerin im Netz. Das Album "Smile" wurde am 28. August 2020 veröffentlicht und ist laut eigenen Angaben eines ihrer emotionalsten Alben. "Ich habe das Titellied des Albums geschrieben, als ich gerade aus einer der düstersten Zeiten meines Lebens kam und mein Lächeln verloren hatte. Das gesamte Album ist meine Reise zurück zum Licht - mit Geschichten über Belastbarkeit, Hoffnung und Liebe", gestand die American Idol-Jurorin damals auf Instagram.

Dass an dem Geburtstag ihrer Tochter auch ein Album veröffentlicht wurde, passt ganz gut. Denn Katy verbindet ihre Musik sowieso mit ihrer Kleinen. Für Daisy schrieb sie sogar ein Lied. "'Lifetimes' ist ein Song, den ich inspiriert von meiner Tochter geschrieben habe", erklärte die 39-Jährige vor wenigen Wochen gegenüber US Weekly. Auch über die rührende Bedeutung sprach Katy ganz offen. "Ich sage ihr jeden Abend 'Ich liebe dich', bevor sie ins Bett geht, aber ich habe angefangen, ihr zu sagen 'Wirst du mich in jedem Leben [übersetzt: Lifetime] finden? Und sie sagt 'Ja'", plauderte die Musikerin aus.

Getty Images Katy Perry im August 2020

Felipe Ramales / SplashNews.com Katy Perry mit Tochter Daisy im Januar 2022

