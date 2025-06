Neu verliebt? Orlando Bloom vertraut mit Dame in Venedig

Orlando Bloom (48) wurde in einer romantischen Szene in Venedig gesichtet und sorgte damit für reichlich Gesprächsstoff. Der Schauspieler, der kürzlich seine Trennung von Katy Perry (40) bekannt gab, suchte in einem Wassertaxi Schutz vor einem plötzlichen Regensturm. An seiner Seite war TMZ zufolge eine mysteriöse Frau, die inzwischen als Jamie Mizrahi, eine Stylistin der Stars und enge Vertraute von Meghan Markle (43), identifiziert wurde. Die beiden wirkten vertraut, während sie dem Gewitter trotzten, jedoch gab es keine Hinweise auf mehr als Freundschaft. Anlass des Aufenthalts war die Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55), zu der zahlreiche Prominente geladen waren.

Die Designerin Jamie Mizrahi, die als "Sweet Jamie" bekannt ist, lebt mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in Kalifornien. Sie zählt Stars wie Adele (37) und Jennifer Lawrence (34) zu ihren Kunden und war in der Vergangenheit auch für Katy Perry tätig. Neben Jamie wurde Orlando in den Tagen vor der Hochzeit auch mit anderen Gästen wie Tom Brady (47) und Kim Kardashian (44) gesehen. Die Feierlichkeiten in Venedig fanden unter extremen Sicherheitsvorkehrungen statt und wurden kurzfristig von einem heftigen Sturm überschattet, der viele Gäste buchstäblich durchnässte.

Orlando, der seit vielen Jahren zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods gehört, hatte seine Beziehung mit Katy Perry 2016 begonnen. Nach einer kurzen Trennung fanden die beiden 2018 wieder zueinander. 2019 folgte die Verlobung, und im August 2020 wurde ihre gemeinsame Tochter Daisy geboren. Insider hatten bereits angedeutet, dass Spannungen in der Beziehung zugenommen hatten, was schließlich zur Trennung führte. Trotz des Liebesaus scheint Orlando jedoch nach vorne zu blicken. Die Begegnung mit Jamie Mizrahi zeigt, dass er in seinem Freundeskreis auf Unterstützung zählen kann, während Katy sich ganz auf ihre "Lifetimes"-Tour und ihre Zeit mit Tochter Daisy konzentriert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry auf der "The Lifetimes"-Tour 2025 in Mexico City