Austin Butler spielt Hauptrolle in "American Psycho"-Remake

Es ist endlich offiziell: Austin Butler (33) wird die Hauptrolle in der Neuinterpretation von "American Psycho" übernehmen. Das bestätigte nun Variety. Der Film aus dem Jahr 2001 wird dabei keine große Inspiration sein, wie das Magazin berichtete. Der Regisseur Luca Guadagnino (53) wird sich eher auf den Quelltext des gleichnamigen Romans beziehen. Luca ist vor allem durch seine Arbeit als Regisseur von "Challengers – Rivalen" und "Call Me By Your Name" bekannt geworden. Im Horror-Genre hat er bisher an nur einem Film gearbeitet: dem kannibalistischen Drama "Bones And All". Angeblich soll der neue Streifen einen etwas anderen Ton verfolgen als sein Vorgänger.

Obwohl Austins Fans ihre Freude über sein neues Projekt im Netz zeigten, kam dem Schauspieler auch ganz schön viel Kritik entgegen. Auf X waren viele Fans des originalen Films enttäuscht. "Warum werden in letzter Zeit immer nur Filme mit denselben vier Schauspielern gemacht? Ich brauche Frischfleisch, das hier wird langweilig", schrieb ein User, während andere das Remake an sich kritisierten: "Es gibt keine originalen Ideen mehr. Heutzutage ist alles eine Neuverfilmung oder ein Reboot. Wo sind die neuen Ideen?" oder auch "Wie langweilig. Das braucht doch kein Mensch!"

Austin konnte in den vergangenen drei Jahren große Rollen abstauben. Zuletzt stand er für den Film "The Bikeriders" an der Seite von Tom Hardy (47) und Jodie Comer (31) vor der Kamera. Doch auch im Blockbuster "Dune: Part Two" und der musikalischen Filmbiografie "Elvis" konnte er schon überzeugen. Für Letzteren wurde Austin bei den Golden Globes im Jahr 2023 sogar als "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet. Ganz zu Anfang tauchte der Schauspieler vor allem in Sitcoms und Comedyserien auf, wie "Neds ultimativer Schulwahnsinn" und Zoey 101, die auf Nickelodeon liefen.

Getty Images Christian Bale bei einer Pressekonferenz zu "American Psycho" in Tokyo, 2001

Getty Images Austin Butler, Juni 2024

