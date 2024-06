Austin Butler hatte Motorradunfall am "The Bikeriders"-Set

Austin Butler (32) hatte beim Dreh von "The Bikeriders" einen unsanften Zwischenfall! Der Schauspieler enthüllte gegenüber People bei der Premiere des Films in Los Angeles, dass er einen Unfall mit einem Motorrad am Set hatte. "Wir hatten einen Nachtdreh und ich bin über nasse Blätter gefahren und gestürzt, aber glücklicherweise bin ich auf meinen Füßen gelandet", erklärte Austin. Trotz des Sturzes dachte er aber vor allem an das Motorrad: "Ich wollte nur sicherstellen, dass mit dem Bike alles in Ordnung war."

Der Unfall konnte jedoch seine Begeisterung für das Projekt nicht dämpfen, da das Filmen ihn seinem Vater nähergebracht habe. "Mein Vater fuhr Motorrad, und ich denke... Es war cool, viel über meinen Dad zu sprechen, weil er mir diese erste Liebe für Motorräder gegeben hat", betonte der 32-Jährige und fügte hinzu, dass sein Papa David sich keinerlei Sorgen wegen der Motorradrennen im Film gemacht und ihn voll unterstützt habe. Austin freue sich sehr darauf, seinem Papa den Streifen zeigen zu können.

Auf dem roten Teppich der Premiere erschien Austin allein, doch bei der Afterparty wurde er mit seiner Freundin Kaia Gerber (22) gesichtet. Das Paar zeigte sich in bester Laune – das Model legte seinem Freund liebevoll eine Hand auf sein Bein. Wie auf einem Video von Entertainment Weekly zu sehen ist, gab der Hollywoodstar seiner Liebsten inmitten der Menge vor dem Kino einen Kuss. Die zwei waren erstmals 2021 miteinander in Verbindung gebracht worden. Ihre Beziehung halten sie aber eher aus der Öffentlichkeit raus und zeigen sich nur selten zusammen bei Events.

Bereits vor einem Jahr gab es Gerüchte, dass Austin und Kaia den nächsten Schritt in ihrer Beziehung planen. Insider hatten gegenüber Radar Online behauptet, dass die beiden in Austins Anwesen in Los Feliz zusammenziehen wollten. Damals waren die Eltern der heute 22-Jährigen, Cindy Crawford (58) und Rande Gerber (62), ebenfalls begeistert von der Beziehung und Austins bodenständiger Art. Es hieß, es gebe nie Drama, und alle freuten sich auf die neue Phase in der Beziehung des Paares.

Austin fühlt sich offenbar wohl in der Familie von Kaia und verbringt viel Zeit mit ihnen. Der Insider hatte zudem verraten: "Die beiden sind ein echtes Traumpaar. Austin hat bereits erwähnt, dass er Kaia irgendwann einen Antrag machen will." Bisher trägt die Beauty aber noch keinen Verlobungsring an ihrem Finger. Doch trotzdem scheint die Liebe zwischen Austin und Kaia weiterhin stark zu sein, wie bei der Premiere von "The Bikeriders" deutlich wurde.

