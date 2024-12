Sven Hannawald trauert um seinen einstigen Skisprungtrainer

Der einstige Skisprung-Bundestrainer Wolfgang Steiert ist gestern mit 61 Jahren verstorben. Sein ehemaliger Schützling, der Skisprung-Profi Sven Hannawald (50), betrauert den Verlust seines Trainers nun in einem Beitrag auf Instagram und erinnert an seine Zeit mit dem gebürtigen Schwarzwälder: "Ich bin einfach nur froh, dass sich unsere Wege damals Anfang der 90’er gekreuzt haben und du mich an die Hand genommen hast." Der 50-Jährige erklärt, dass sein Erfolg im Skisport vor allem durch seine Trainer möglich war. "Ich bin dankbar und stolz. Ruhe in Frieden", beendet Sven seine rührenden Zeilen an seinen früheren Mentor.

Auch der Ski-Verband drückte bereits seine Trauer aus. "In tiefer Trauer gedenkt der Deutsche Ski-Verband seines ehemaligen Skisprungtrainers Wolfgang Steiert, der am 12. Dezember verstorben ist. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie", lautete es auf der DSV-Homepage. Beim Weltcup in Titisee-Neustadt an diesem Wochenende soll es eine Schweigeminute zu Ehren der Ski-Legende geben.

Wolfgang war früher selbst professioneller Skispringer und arbeitete ab 1991 als Trainer. Nur zwei Jahre später wurde er neben Reinhard Heß Co-Trainer der Nationalmannschaft und erzielte zusammen mit seinem Kollegen große Erfolge. Unter dem Duo gewannen sowohl Sven Hannawald als auch Martin Schmitt (46) wichtige Cups. Nach der Weltmeisterschaft 2003 übernahm Wolfgang, der zwei Töchter hinterlässt, dann das Amt des Bundestrainers.

Getty Images Sven Hannawald im Mai 2018

Getty Images Martin Schmitt im Dezember 2012