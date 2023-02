Sven Hannawald und Mario Basler begegnen Krokodil in Mexiko

Das war wohl ein erschreckendes Erlebnis! Ab nächste Woche startet bei ProSieben die neue Sendung mit dem Namen "Mission: Job Unknown". In der Show schickt der Sender Promis in Zweier-Teams in fremde Länder und lässt sie dort alltägliche Jobs ausüben. Der Clou – die Bekanntheiten wissen im Vorfeld nicht, worauf sie sich einlassen. Sven Hannawald (48) und Mario Basler (54) wurden nach Mexiko geschickt, um am Strand Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Dort hatte das Duo eine angsteinflößende Begegnung.

ProSieben berichtete jetzt in einer Pressemitteilung: Direkt in der ersten Folge tauchte ein ausgewachsenes Salzwasserkrokodil auf. Sven und Mario, die gerade erst in die Rolle der Lifeguards eingewiesen wurden, waren von der Situation sichtlich schockiert – eine Begegnung, die sie das ganze Leben wohl nicht vergessen werden. Auch in einem Interview nach der Show erzählte Sven: "Besonders erschrocken war ich über die ungeplante Begegnung mit einem Krokodil. Das hätte ich mir [...] weggewünscht." Ansonsten sei es eine einzigartige Erfahrung gewesen.

Und auch Oliver Pocher (44) und Laura Karasek wagten sich innerhalb der Sendung in unbekannte Gefilde – oder eher auf unbekannte Bauernhöfe. Die beiden waren nämlich zu Gast in Rumänien. Hier kamen sie mit den verschiedensten Arten von Tieren in Kontakt und es war echte Handarbeit gefragt.

"Mission: Job Unknown" ab Dienstag, 14. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

ProSieben / Reza Tash Sven Hannawald und Mario Basler in Mexiko

ProSieben / Reza Tash Sven Hannawald und Mario Basler bei "Mission: Job Unknown"

ProSieben Oliver Pocher und Laura Karasek bei "Mission: Job Unknown"

