Mit ihm ergattert Sven Hannawald Deal bei "Höhle der Löwen"

Als Ex-Profisportler kennt sich Sven Hannawald (50) mit den Wehwehchen, die ein intensives Training mit sich bringt, bestens aus. Bei Die Höhle der Löwen bietet er den erfahrenen Investoren nun gemeinsam mit den Gründern Oya Hertfelder und Christian Müller eine ausgeklügelte Halterung für eine Faszienrolle an. Das spezielle Design sorgt dafür, dass das Sportgerät bei der Anwendung nicht verrutscht, was den Löwen imponiert. Die drei Unternehmer bieten Judith Williams (53) und Co. an, für 240.000 Euro 20 Prozent der Firmenanteile zu kaufen.

Während der Verhandlung steigen Judith, Nils Glagau (49), Dagmar Wöhrl (70) und Carsten Maschmeyer (65) allerdings aus. Doch Ralf Dümmel (58) ist begeistert: "Ich glaube, dass ihr etwas Geniales habt. [...] Ihr habt so einen Riesenmarkt, der möglich ist. Das kann man überall verkaufen!" Jedoch schlägt er das ursprüngliche Angebot aus. Der Gesellschafter hätte gerne 30 Prozent der Anteile für die geforderte Summe, worauf sich Sven, Oya und Christian einlassen.

Sven beendete seine Karriere als Skispringer bereits mit 31 Jahren. Zwei Jahre zuvor wurde bekannt, dass er aufgrund seines Burn-outs in einer Klinik war. Nach einigen öffentlichen Auftritten entschied sich der Athlet schließlich dazu, den Profisport an den Nagel zu hängen. Aus diesen dunklen Zeiten hat der gebürtige Sachse seine Lektion gelernt. "Ich achte genau darauf, wie ich meine Termine lege und mache nicht mehr zehn Dinge gleichzeitig", erklärte er im November gegenüber Sport Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfduemmel_dsprodukte Die Höhle der Löwen, Start-Up "Tinus" mit den Investoren Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel

Anzeige Anzeige

Getty Images Sven Hannawald, ehemaliger Profiskispringer

Anzeige Anzeige