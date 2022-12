Was machen Ski-Stars Martin Schmitt & Sven Hannawald heute?

Diese beiden sind durch ihre sportlichen Erfolge zu Legenden geworden. Am Zenit ihrer Karrieren gewinnen die Skispringer Martin Schmitt (44) und Sven Hannawald (48) alles, was es auf der Schanze so zu gewinnen gibt – inklusive Gold bei Olympia 2002, zahlreiche WM-Medaillen und den Sieg bei der Vierschanzentournee. Mittlerweile haben beide ihre Karrieren längst beendet – aber wie geht es den Skispringer-Legenden heute?

Für Sven war 2005 Schluss mit dem Sport – zuvor wurde bei ihm ein Burn-out diagnostiziert. Inzwischen hat er aber längst wieder zurück auf den richtigen Weg gefunden, beruflich und privat: Er arbeitet als Skisprungexperte bei der ARD und hält außerdem Vorträge über psychische Gesundheit. In seiner Ehefrau, der Ex-Fußballerin Melissa Thiem, hat er sein Glück gefunden: 2018 heirateten die beiden, gemeinsam haben sie zwei Kinder und leben in München.

Martin trat erst 2014 von der großen Skisprungbühne ab – aber nur von dem aktiven Part, denn auch er ist als TV-Experte im Einsatz, betreut mit einer Agentur andere Ex-Sportler und ist Nachwuchscoach beim Deutschen Skiverband. Auch er ist privat total happy: Vor acht Jahren heiratete er seine Freundin Andrea, die Eheleute haben drei gemeinsame Kinder. Den beiden Wintersportlern ist also der perfekte Absprung in ein Leben nach der Profikarriere gelungen.

Getty Images Sven Hannawald und Melissa Thiem, August 2017

Getty Images Sven Hannawald und Martin Schmitt, Skispring-Legenden

Gulotta,Francesco / ActionPress Martin Schmitt und seine Frau Andrea 2018

