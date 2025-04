Ski-Star Sven Hannawald wagt sich in "Die Höhle der Löwen"

Überraschung in der neuen Staffel von Die Höhle der Löwen: Am Montagabend wagte sich niemand Geringeres als Sven Hannawald (50) gemeinsam mit dem Gründerduo Oya Hertfelder und Christian Müller in die Vox-Sendung, um für ihren "PickUp Faszien-Trainer" zu werben. Vor den neugierigen Investoren präsentierte der einstige Skisprung-Star das innovative Fitnessgerät. "Ich war leidenschaftlicher Leistungssportler. Leider musste ich gesundheitsbedingt mein geliebtes Skispringen früher gehen lassen, als ich eigentlich gedacht habe. Aber geblieben in meinem Leben ist der Sport und die Bewegung", erklärte Sven offen beim Pitch. Das sportliche Trio forderte für 20 Prozent der Unternehmensanteile stolze 240.000 Euro.

Das Produkt punktet mit einer patentierten Halterung, die die Faszienrolle während des Trainings fest fixiert, sodass sie nicht einfach wegrollen kann. Als weiteres Extra stellten sie das "LeanBoard" vor, das die Rollenhalterung simpel und ohne Werkzeug an jeder Wand befestigt – auf Wunsch auch in individueller Höhe. Dadurch soll das Tool für Boden- genauso wie für Stehübungen geeignet und für alle Altersgruppen nutzbar sein. Die "Löwen" ließen es sich nicht nehmen, selbst Sportmatten auszurollen und das Gerät zu testen. Ob es am Ende für einen Deal gereicht hat, ist noch nicht bekannt.

Sven Hannawald hat als erster Sportler alle vier Springen der Vierschanzentournee gewonnen und sich international einen Namen gemacht. Privat hat sich Sven in den letzten Jahren bedeckt gehalten, gab aber kürzlich überraschend einen Einblick in seine Kindheit. 2005 hatte er sich wegen eines Burnouts als aktiver Sportler zurückgezogen, tritt aber heutzutage wieder als Sportmoderator in Erscheinung. Der Auftritt bei "Die Höhle der Löwen" sorgte bei Fans und Investoren für eine Überraschung. Die neue Staffel der Sendung hat am 28. April auf Vox begonnen und ist ansonsten über RTL+ zu sehen.

Getty Images Sven Hannawald bei der 30. Jose Carreras Gala in Leipzig

Getty Images Sven Hannawald im Mai 2018

