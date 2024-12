Prinz William und Kate wollen Monarchie-Regeln brechen

Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) planen, die alten Regeln der britischen Monarchie auf den Kopf zu stellen, sobald sie den Thron besteigen – das will zumindest ein Insider erfahren haben. Die Quelle verrät gegenüber OK!, dass das royale Paar die strikten Richtlinien des Hauses Windsor schon immer als beengend empfunden habe und daher vorhabe, diese radikal zu ändern. "Die Kinder standen immer an erster Stelle, und das wird sich nicht ändern, auch wenn Kate und William bald König und Königin sind", betont die Quelle gegenüber dem Magazin. Die beiden Royals würden sich nicht unter Druck setzen lassen, weniger Zeit mit ihren drei Kindern – Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) – zu verbringen.

Derzeit nimmt Prinz William mehr royale Aufgaben wahr, da sein Vater, König Charles III. (76), mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen hat. Auch seine Frau musste sich in diesem Jahr einer schweren Behandlung unterziehen. Während Kate inzwischen als krebsfrei gilt, kämpft der Monarch immer noch mit seiner Krankheit, was die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von Charles befeuert. Die vergangenen Monate seien besonders anstrengend für den König gewesen. Insider erwarten eine mögliche Rücktrittserklärung des 76-Jährigen um die Weihnachtszeit. In diesem Fall könnte die Amtsübernahme durch William und Kate deutlich früher erfolgen als ursprünglich erwartet.

Abseits der öffentlichen Verpflichtungen setzen Kate und William weiterhin Prioritäten für ihre Familie. Das Paar plant, nach dem jährlichen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey am 6. Dezember nach Sandringham Estate in Norfolk zu reisen, um dort die Winterferien zu verbringen. Dieser Rückzugsort soll der Familie Raum geben – während parallel schon eine mögliche Thronübergabe laufen könnte. In der Vergangenheit haben William und Kate mehrfach betont, dass trotz aller Verpflichtungen die Familie stets im Mittelpunkt ihres Handelns stehen werde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Juni 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate und ihre Kids George, Charlotte und Louis

Anzeige Anzeige

Anzeige