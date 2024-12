Bei Weihnachtskonzert: Prinzessin Kate spricht Krebskampf an

Am Freitag fand ein großer Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey statt. Dieser wurde, wie jedes Jahr, von Prinzessin Kate (42) organisiert – und das, obwohl sie erst vor Kurzem ihre Krebsbehandlungen abgeschlossen hat. Es ist das größte Event, das sie seit ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit wahrnehmen konnte. Die Herzogin spricht nicht oft über ihre traumatischen Erfahrungen in diesem Jahr, doch während des Weihnachtskonzertes öffnet sie sich. Ein Video, das Channel 5 auf X verbreitet, zeigt sie im Gespräch mit der Sängerin Paloma Faith (43), die an dem Abend auftrat. "Ich wusste nicht, dass dieses Jahr so werden würde, wie es letztendlich gekommen ist. So unvorhersehbar. Aber ich denke, viele Menschen haben dieses Jahr so schwierige Zeiten erlebt", meint sie.

Aufgrund ihrer Chemotherapie hat sich Kate sehr lange aus dem Trubel der königlichen Pflichten zurückgezogen. Die Rückkehr der Frau von Prinz William (42) wurde dabei sehnlichst erwartet. In den vergangenen Wochen nahm sie eher kleinere Aufgaben an, um sich wieder richtig einzuleben. Ein Insider erzählte gegenüber Us Weekly Ende Oktober, dass Kate sehr um die Balance zwischen Arbeit und Ruhe besorgt ist. "Sie schätzt es, wieder ihren royalen Pflichten nachzukommen, möchte aber sicherstellen, dass ihr Stresslevel nicht [zu hoch] wird", erklärte die Quelle und fügte hinzu: "Kate liebt es, wieder mit dem Volk zu interagieren und ihre Familie zu vertreten, aber sie versucht auch, ein Gleichgewicht zwischen ihren Pflichten und ihrem persönlichen Wohlbefinden zu finden."

Der weihnachtliche Gottesdienst war jedoch ein voller Erfolg! Neben der Prinzessin selbst war natürlich auch ihr Ehemann und die drei Sprösslinge, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), anwesend. Auch der gesamte Middleton Haushalt war vor Ort, genauso wie einige weiter entfernte Mitglieder des Palastes. Nur König Charles (76) und Königin Camilla (77) blieben der Veranstaltung fern, um die Aufmerksamkeit nicht von Kate abzulenken. Während der gesamten Feier schien Kate nur so zu strahlen in ihrem festlichen Mantelkleid und zog so alle Blicke auf sich.

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2024

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

