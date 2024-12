Holly Kingston teilt intime Einblicke kurz nach der Geburt

Holly Kingston, bekannt aus der Sendung The Bachelor, hat nur wenige Tage nach der Geburt ihres ersten Sohnes einen ehrlichen Einblick in ihre Zeit nach der Entbindung gegeben. Die frischgebackene Mutter teilte am Sonntag auf Instagram eine Story von sich, in der sie ihre "schrumpfende" Babykugel zeigt, und berichtete ihren 173.000 Followern, wie es ihr nach dem Kaiserschnitt geht. Zusammen mit ihrem Ehemann Jimmy Nicholson freut sie sich so sehr über die Ankunft des kleinen Lennox James in ihrem Leben.

Zu dem kurzen Clip schrieb sie: "Das ist drei Tage nach dem Kaiserschnitt, fühle mich ein wenig wie ein zusammensackender fluffiger Pfannkuchen." Holly verriet, dass sie die Schmerzmittel abgesetzt hat, um mit dem Stillen zu beginnen, und fügte hinzu: "Etwas wund, aber nichts Unbearbeitbares." Sie gab zu, dass ihre Emotionen stärker seien als jeglicher körperlicher Schmerz. "Es war eine Achterbahnfahrt [eine, die ich um nichts in der Welt ändern würde], aber sicherlich nicht nur Sonnenschein, Pipi-Duschen und Regenbögen", gestand sie offen.

Holly und Jimmy, die sich 2021 in der Sendung "The Bachelor" kennen und lieben lernten, verkündeten erst letzte Woche die Geburt ihres Sohnes. Auf Instagram schrieben sie: "Wir stellen vor: unseren schönen Lenny-Boy, der am Montagabend in unser Leben getreten ist... 3,35 kg, Steißlage und Popo zuerst per Kaiserschnitt [ja, er ist schon jetzt ein stures kleines Ding wie seine Eltern]." Sie fügten hinzu: "Es stimmt, was man sagt, es gibt kein Handbuch, das einen auf diese Art von Liebe über Nacht vorbereitet." Zahlreiche Prominente wie Laura Byrne gratulierten dem Paar zu ihrem Familienglück: "So überglücklich für euch alle. Willkommen in der Welt, Lennox, du hast keine Ahnung, wie glücklich du dich schätzen kannst." Holly und Jimmy genießen nun die ersten gemeinsamen Tage mit ihrem Sohn und freuen sich auf die Zukunft als Familie.

Instagram / hollykingston Holly Kingston im Juli 2024

Instagram / jimmynicholson Holly und Jimmy Nicholson mit ihrem Baby, 2024

