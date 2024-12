Schwangere Holly Kingston posiert mit ihrem Jimmy am Strand

Holly Kingston und Jimmy Nicholson strahlen vor Glück: Die beiden australischen Reality-TV-Stars erwarten ihr erstes Kind und nutzten die Zeit vor der Geburt für einen entspannten Tag am Strand. In einem schwarzen Bikini und mit Strohhut präsentierte Holly stolz ihren deutlich sichtbaren Babybauch, während ihr Partner in gestreiften Badeshorts seinen durchtrainierten Körper zeigte. Gemeinsam genossen sie die Sonne und das Meer und teilten diese besonderen Momente mit ihren Fans auf Instagram.

Vor Kurzem haben die beiden auch das Geschlecht ihres Babys verraten. In dem Video-Beitrag, den Holly und Jimmy ebenfalls auf der Social-Media-Plattform teilten, öffnen die beiden aufgeregt einen Umschlag, der das Babygeschlecht enthüllte: Die beiden dürfen sich über einen Sohn freuen. Zahlreiche User gratulierten dem Paar in den Kommentaren herzlich. "Ich freue mich so sehr für euch beide! Er wird ein sehr glücklicher Junge sein!", lautete beispielsweise eine begeisterte Stimme.

Holly und Jimmy lernten sich 2021 in der australischen Ausgabe von "Der Bachelor" kennen und fanden schnell zueinander. Im August 2023 gaben sie sich das Jawort. Im Juni verkündeten sie die Babynews – der Nachwuchs soll auch noch dieses Jahr das Licht der Welt erblicken.

Instagram / hollykingston Holly Kingston und Jimmy Nicholson in Griechenland, August 2024

Getty Images Holly Kingston und Jimmy Nicholson, TV-Bekanntheiten

