So hart war Kinderwunschreise für Jimmy Nicholson und Holly

Jimmy Nicholson und Holly Kingston erwarten aktuell ihr erstes Kind – doch der Weg zu ihrer Schwangerschaft war hart. Wie der einstige australische Bachelor und seine Frau in einem emotionalen Post auf Instagram verraten, mussten sie einiges durchstehen. "Unser Weg zu diesem positiven Ergebnis war sicherlich kein Spaziergang. Nichts hätte uns auf den Mangel an Kontrolle, den Druck, die Enttäuschung und die überwältigende Isolation vorbereiten können, die wir empfanden", schrieb die werdende Mama zu einem Video, das den Moment zeigt, in dem sie ihrem Liebsten den positiven Schwangerschaftstest präsentiert.

Es habe die zwei zuvor sehr geschmerzt, Videos zu sehen, in denen andere Paare Babynews verkündeten. Deshalb haben der TV-Star und seine Liebste sich vorgenommen, dass sie von ihren Schwierigkeiten offen berichten werden, sollten sie schwanger werden. So wollen Holly und Jimmy anderen Mut und Hoffnung machen: "Für alle, die sich das hier ansehen und gerade mit Unfruchtbarkeit oder Schwangerschaftsverlust zu kämpfen haben: Wir sehen euch und hoffen von ganzem Herzen, dass sich auch bei euch ein kleines Wunder ereignet."

Holly und Jimmy hatten sich vor rund drei Jahren in der australischen Version von The Bachelor kennengelernt und ineinander verliebt. Im großen Finale hatte der Pilot der heute 30-Jährigen seine allerletzte Rose gegeben. Kurz darauf zogen die zwei Turteltauben bereits in eine gemeinsame Wohnung in einem Vorort von Sydney. Ihre Liebe besiegelten sie schließlich im August des vergangenen Jahres mit einer intimen Hochzeitszeremonie im Haus von Jimmys Eltern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Holly Kingston und Jimmy Nicholson

Anzeige Anzeige

Instagram / jimmynicholson Holly Kingston und Jimmy Nicholson im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Jimmy und Holly werden im Netz regelmäßig Schwangerschaftsupdates geben? Ja, auf jeden Fall. Nein, die Schwangerschaft halten sie bestimmt eher aus der Öffentlichkeit raus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de