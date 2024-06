"The Bachelor"- Jimmy Nicholson wird zum ersten Mal Vater!

Was für wundervolle Nachrichten: Jimmy Nicholson und seine Partnerin Holly Kingston erwarten ihr erstes Kind. Das verkündet der werdende Papa nun über Instagram, wo er eine Reihe Strandfotos teilt. Sie zeigen seine Gattin in einem langen weißen Strickkleid und offenen Haaren und den Ex-The Bachelor-Star in einer lockeren Jeans, einem weißen Shirt und einem hellen karierten Hemd. Holly hält ihren wachsenden Babybauch, die beiden Turteltauben lachen und spaßen herum. Viele Details verraten sie aber nicht. Jimmy schreibt lediglich: "Kommt in 2024!". Dahinter setzt er ein schlüpfendes Küken-Emoji.

Freunde und Fans freuen sich gigantisch in den Kommentaren zum Post. TV-Kollege Osher Günsberg schreibt: "Gern geschehen!" Dabei spielt er darauf an, dass er als Host der australischen Version der Bachelor-Show die beiden einander vorgestellt hat. Immerhin bekam Holly die letzte Rose von Jimmy. Ein weiterer Kumpel des TV-Stars kommentierte scherzhaft: "Herzlichen Glückwunsch, Leute! Genießt die letzten Monate Freiheit, bevor die Hölle losgeht. Ich mache Scherze, Eltern zu sein ist super!" Größtenteils schweben die Fans des Pärchens aber auf Wolke sieben. "Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns so für euch!"

Im Jahr 2021 haben Jimmy und Holly sich im australischen Reality-TV kennengelernt. Die Romanze, die bei "The Bachelor" begann, führte die beiden im August des vergangenen Jahres vor den Traualtar. Die Hochzeit fand im Haus von Jimmys Eltern statt und war, den Fotos nach zu urteilen, eine intime Veranstaltung.

Instagram / jimmynicholson Holly Kingston und Jimmy Nicholson im April 2023

Instagram / jimmynicholson Holly Kingston und Jimmy Nicholson, "The Bachelor"-Paar

