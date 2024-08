Holly Kingston und Jimmy Nicholson im romantischen Babymoon

Holly Kingston genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen – aktuell gemeinsam mit ihrem Partner Jimmy Nicholson im Babymoon in Griechenland! In einem Instagram-Beitrag gibt sie einige Eindrücke von ihrem romantischen Urlaub auf Paros: Darunter Bilder von einer ausgelassen strahlenden Holly, wunderschönen Stränden, ein Selfie der werdenden Eltern, leckerem Essen und den Freunden, mit denen das Paar den Urlaub verbringt. "Unsere griechische Lieblingsinsel mit unseren Lieblingsmenschen", schreibt die TV-Bekanntheit zu den Bildern.

"Was für ein schöner Ort und was für ein schönes Paar – genießt diese letzte kleine Freiheit", kommentiert eine Nutzerin und fügt ein lachendes und mehrere Herz-Emojis hinzu. Sie ist nur eine von vielen Fans, die der Meinung sind, dass das Influencer-Paar alles richtig macht, indem es die Monate vor der Geburt zum Entspannen nutzt. Immerhin waren nicht alle Wochen der Schwangerschaft so sorglos wie dieser Urlaub: Erst vergangenen Monat musste die Schwangere ein Krankenhaus aufsuchen. "Ich habe die letzten Tage in der Notaufnahme verbracht, weil es ein paar Komplikationen gab, die mir gezeigt haben, dass die Geburt eines Babys für den Körper sehr anstrengend ist", teilte Holly ihrer Community auf Instagram mit. Ein Schock – kurz darauf konnte das Paar allerdings wieder aufatmen: Mit ihrem Baby war alles in Ordnung und sie durften wieder nach Hause.

Holly lernte ihren Ehemann im Jahr 2021 kennen – bei der australischen Version von Der Bachelor verteilte Jimmy als Rosenkavalier die beliebten Schnittblumen. Die Blondine schaffte es, sein Herz im TV zu erobern. Ihr Liebesglück ging auch nach dem Dreh noch weiter – im August vergangenen Jahres gaben sich die beiden sogar das Jawort.

