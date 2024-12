Jimmy Nicholson und Holly Kingstons Sohn ist auf der Welt

Es ist eine freudige Nachricht: Jimmy Nicholson und Holly Kingston können endlich ihr erstes Kind in den Armen halten. In einem emotionalen Instagram-Post geben der einstige The Bachelor und seine Partnerin bekannt, dass ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat. "Wir stellen vor: unseren wunderschönen Lenny-Jungen, der am Montagabend in unser Leben getreten ist", freuen sich die frischgebackenen Eltern. Im gleichen Atemzug verraten die beiden sogar den Namen des kleinen Jungen: Lennox James Nicholson.

Jimmy und Holly kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Auf die Gefahr hin, dass das wie ein Klischee klingt: Es ist wahr, wenn man sagt, dass es kein Handbuch gibt, das dich über Nacht auf diese Art von Liebe vorbereitet", schreiben die beiden zu dem ersten gemeinsamen Familienfoto. Außerdem geben sie ein paar mehr Details zur Geburt. Offenbar musste Lennox mithilfe eines Kaiserschnitts auf die Welt geholt werden. "Ja, er ist schon ein stures kleines Ding – wie seine Eltern", scherzen die überglücklichen Eltern. 3,35 Kilogramm soll der kleine Wonneproppen bei der Geburt gewogen haben.

Im Juni dieses Jahres verkündeten Jimmy und Holly, dass sie erstmals Eltern werden. Nur einen Monat nach der freudigen Nachricht bereitete Holly ihren Fans im Netz große Sorgen, als sie in die Notaufnahme eines Krankenhauses musste. "Ich habe die letzten Tage in der Notaufnahme verbracht, weil es ein paar Komplikationen gab, die mir gezeigt haben, dass die Geburt eines Babys für den Körper sehr anstrengend ist", erklärte sie damals auf Social Media und fügte hinzu: "Das Wichtigste ist, dass das Baby gesund ist und gut wächst." Das ist allerdings die Vergangenheit – nun können Jimmy und Holly ihr Babyglück voll und ganz genießen.

Instagram / jimmynicholson Holly und Jimmy Nicholson mit ihrem Baby, 2024

Getty Images Holly Kingston und Jimmy Nicholson, TV-Bekanntheiten

