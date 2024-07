"Komplikationen": Schwangere Holly Kingston musste in Klinik

Holly Kingston und Jimmy Nicholson erwarten momentan ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ihr Babyglück wurde allerdings kurzzeitig von unschönen Vorkommnissen überschattet: Die schwangere Holly wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. "Ich habe die letzten Tage in der Notaufnahme verbracht, weil es ein paar Komplikationen gab, die mir gezeigt haben, dass die Geburt eines Babys für den Körper sehr anstrengend ist", lässt sie ihre Community auf Instagram wissen. Die werdende Mama gibt allerdings sofort Entwarnung und betont: "Das Wichtigste ist, dass das Baby gesund ist und gut wächst." Mittlerweile sind Holly und Jimmy wieder wohlauf und im vertrauten Eigenheim.

Hollys große Stütze während ihres Krankenhausaufenthalts war ihr Ehemann Jimmy, von dem sie in den höchsten Tönen schwärmt: "In Zeiten wie diesen merke ich, dass mein Mann darauf trainiert ist, mit stressigen Situationen umzugehen wie ein absoluter Profi." Der Bachelor-Star habe seiner Frau "innerhalb von Millisekunden behelfsmäßige Spucktüten gebastelt", ihre Wünsche von den Lippen abgelesen und ihr kurzerhand Chicken Nuggets besorgt und sie vor allem durch viele Lacher abgelenkt.

Vor rund drei Jahren lernten sich Holly und Jimmy in einer australischen TV-Show kennen und lieben. Im August vergangenen Jahres entschlossen sich die beiden Turteltauben, ihr Leben fortan für immer gemeinsam zu verbringen und gaben sich das Jawort. Mitte Juni dieses Jahres überraschten die beiden dann mit der niedlichen Nachricht, dass sie in freudiger Erwartung ihres ersten Babys sind. Auf derselben Social-Media-Plattform verriet der einstige australische Bachelor, dass die Kinderwunschreise für das Ehepaar alles andere als leicht war: "Unser Weg zu diesem positiven Ergebnis war sicherlich kein Spaziergang. Nichts hätte uns auf den Mangel an Kontrolle, den Druck, die Enttäuschung und die überwältigende Isolation vorbereiten können, die wir empfanden."

