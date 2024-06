Süßer Babybauch-Clip: Holly Kingston strahlt im Jumpsuit

Holly Kingston und Jimmy Nicholson, bekannt aus der australischen Version von Der Bachelor, schweben derzeit im siebten Baby-Himmel. Das Paar erwartet sein erstes Kind. In ihrer Instagram-Story überraschten die beiden ihre Fans mit einem Schwangerschaftsupdate. Am Donnerstag postete die TV-Bekanntheit einen kurzen Clip, der sie gemeinsam mit ihrem Liebsten in ihrer modernen, lichtdurchfluteten Küche zeigt. Während Holly in einem figurbetonten, schokobraunen Jumpsuit strahlt, gibt Jimmy der Kugel einen liebevollen Kuss. "Ich schwöre, jedes Mal, wenn er von einer Geschäftsreise nach Hause kommt, bin ich ein paar Zentimeter gewachsen", schrieb sie zu dem Video.

Holly und Jimmy, die sich 2021 in der Datingshow ineinander verliebten, halten ihre Fans regelmäßig über ihr neues Kapitel auf dem Laufenden. Das Paar zog im September desselben Jahres in ein Apartment in North Bondi zusammen, kurz nachdem das Finale der Show ausgestrahlt worden war. Im August 2023 gaben sich der Pilot und die Mode-Stylistin schließlich in Palm Beach, Sydney das Jawort. Ihre Hochzeit wurde gebührend gefeiert, als sie anschließend mit einem Boot zur Empfangsfeier am Pasadena in Church Point fuhren.

Jimmy und Holly sind nicht nur durch ihre gemeinsamen Auftritte in der Show bekannt geworden, sondern haben sich auch abseits der Kameras als Traumpaar etabliert. Bei ihrer Hochzeit sorgten sie mit stilvollen Outfits für Aufsehen: Jimmy trug ein weißes Jackett, kombiniert mit schwarzen Hosen und einer schwarzen Fliege, während Holly in einem eleganten weißen Kleid mit besticktem Mieder und hohem Beinschlitz bezauberte. Jetzt freuen sich die beiden auf das nächste spannende Kapitel ihres Lebens – die Elternschaft.

Vor rund zwei Wochen sorgten die Turteltauben nämlich für große Freude bei ihren Followern, als sie über Instagram verkündeten, dass sie ihr erstes Kind erwarten. In einer Reihe von Strandfotos präsentierten sie stolz Hollys Babybauch und vermittelten ihre Vorfreude darüber, dass ihr erster gemeinsamer Nachwuchs in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken wird. Die Fans reagierten begeistert und überhäuften das Paar mit Glückwünschen und lieben Kommentaren.

Holly Kingston und Jimmy Nicholson, TV-Bekanntheiten

Holly Kingston, TV-Bekanntheit

Holly Kingston und Jimmy Nicholson

