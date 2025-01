Bachelor-Stars Jimmy Nicholson und Holly kaufen Luxusvilla

Jimmy Nicholson und Holly Kingston, bekannt aus der 2021er Staffel der australischen Show The Bachelor, haben sich ihren Traum von einem luxuriösen Eigenheim erfüllt. Das Paar erwarb laut Daily Mail ein modernes Anwesen in Avalon Beach, einem eleganten Vorort im Norden von Sydney. Der Umzug kommt gerade rechtzeitig, denn Holly und Jimmy hießen erst vor Kurzem ihr erstes Kind, Sohn Lennox, willkommen. Das eindrucksvolle Haus im 80er-Jahre-Stil bietet auf 1.323 Quadratmetern reichlich Platz für die junge Familie.

Die knapp 2,5 Millionen Euro teure Immobilie besticht durch ihre offene Architektur, hohe Decken und einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen. Neben den stilvollen Wohnbereichen enthält das Haus auch eine kindgerechte Spielfläche direkt neben der Küche und ein mit viel Liebe gestaltetes Babyzimmer. Bereits vor der Geburt ihres Sohnes hatte das Paar ihre vorherige Zwei-Zimmer-Wohnung in North Bondi verkauft. Diese hatten Holly und Jimmy nach ihrem Kennenlernen auf der Datingshow gemeinsam bezogen. Auf Instagram teilten sie ihre Vorfreude: "Wir können es kaum erwarten, dieses nächste Kapitel unseres Lebens als Familie von drei Personen an unserem Traumort anzufangen."

Für Jimmy und Holly markiert das neue Zuhause nicht nur einen Meilenstein in ihrer Beziehung, sondern auch die Rückkehr in ihre geliebte Heimatregion, die Northern Beaches. Das Paar freut sich nun darauf, in ihrem neuen Heim nicht nur zu wohnen, sondern auch gemeinsam kleinere Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Sie wünschen sich, dass das Haus der perfekte Ort für ihren kleinen Lennox wird, der dort seine ersten Abenteuer erleben kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / jimmynicholson Holly und Jimmy Nicholson mit ihrem Baby, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jimmynicholson Holly Kingston und Jimmy Nicholson im April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige