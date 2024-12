Nach Drama: Pietro Lombardi gratuliert Laura zum Geburtstag

Pietro Lombardi (32) gratuliert seiner Partnerin Laura Maria Rypa (29) auf besonders herzliche Weise zum Geburtstag. Mit einem liebevollen Instagram-Post macht er der Influencerin ein öffentliches Liebesbekenntnis und überhäuft sie mit Komplimenten: "Ich bin so stolz auf dich, auf alles, was du bist, eine wundervolle Frau, eine starke Mutter und meine Partnerin in allem. [...] Ich liebe dich über alles und bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben." Seinen Beitrag untermalt der Familienvater mit romantischer Klaviermusik und einigen alten Pärchenbildern sowie Clips, auf denen seine Verlobte zu sehen ist.

Zwischen den Zeilen kommt Pietro auch auf das jüngste Drama zwischen den beiden zu sprechen. Denn vor ein paar Monaten gab es im Hause Lombardi-Rypa einen Polizeieinsatz nach einem heftigen Streit, woraufhin beiden eine Trennung nachgesagt wurde. "Viele zweifeln an uns, aber das Wichtigste ist, dass wir nie an uns zweifeln und das tun und werden wir nie", äußert sich der DSDS-Gewinner und betont zudem: "Unsere Beziehung ist vielleicht nicht perfekt, aber sie ist echt, und gemeinsam meistern wir jede Hürde und wachsen daran. Lass uns alle negativen Stimmen hinter uns lassen und uns auf das konzentrieren, was zählt: unsere Familie, unsere Träume und die Menschen, die wissen, wie und wer wir wirklich sind."

Pietro und Laura gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt haben sich der Musiker und sein Schatz während der Dreharbeiten zum Musikvideo von "Cinderella". Im August dieses Jahres begrüßten sie ihren zweiten Sohn auf der Welt. Nur ein Jahr zuvor freuten sich beide über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Aus seiner früheren Beziehung mit Ex-Frau Sarah Engels (32) hat der Sänger außerdem einen weiteren Jungen namens Alessio (9).

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Oktober 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

