So entstand Billie Eilishs Erfolgssong "Birds of a Feather"

Die Sängerin Billie Eilish (22) hat am vergangenen Mittwoch ein besonderes Video auf Instagram geteilt, das ihre Fans begeisterte. Darin ist sie zusammen mit ihrem Bruder Finneas O’Connell zu sehen, wie sie an einer frühen Version ihres Songs "Birds of a Feather" arbeiten. Mit dem Clip vom 16. Februar 2023 gewährt die "Bad Guy"-Interpretin einen seltenen Einblick in den Entstehungsprozess ihres aktuellen Albums "Hit Me Hard and Soft". Sie schrieb dazu: "16. Februar 2023, kleines Video vom Anfang von 'Birds of a Feather'".

Im Video diskutieren Billie und Finneas über die Lyrics des Refrains, der später zu "Birds of a feather, we should stick together, I know." werden sollte. "Ich liebe diese Idee", sagt Billie begeistert, während die Geschwister gemeinsam an den Textzeilen feilen. Finneas, der als Produzent und Songwriter eng mit seiner Schwester zusammenarbeitet, erläutert dabei, wie der Song gesungen werden sollte. Das Video zeigt eindrucksvoll den kreativen Prozess der beiden und gibt Fans einen seltenen Einblick hinter die Kulissen. Das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit ist auf dem im Mai veröffentlichten Album "Hit Me Hard and Soft" zu hören, das bei den Fans großen Anklang fand.

Nach der Veröffentlichung des Albums zeigte sich Billie auf Instagram emotional und dankbar. "Mann, mein drittes Album 'Hit Me Hard and Soft' ist verdammt nochmal jetzt draußen, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll", schrieb sie. "Finneas und ich haben so viel in dieses Album gesteckt und noch nie etwas mehr geliebt. Wir hoffen, es gefällt euch sehr, und ich sehe euch auf der anderen Seite", schwärmte die Sängerin weiter. Finneas unterstützt sie nicht nur als Produzent und Songwriter, sondern auch als Vertrauter und Freund. "Wir sind ein Team", betont Billie oft in Interviews. Und die Arbeit hat sich gelohnt, denn mit dem neuen Album erhielt die Sängerin sieben Nominierungen für die Grammy Awards 2025, unter anderem in den Kategorien "Album des Jahres", "Song des Jahres" und "Aufnahme des Jahres".

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish und ihr Bruder Finneas

Anzeige Anzeige

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish im Dezember 2021

Anzeige Anzeige