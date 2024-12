Altes Foto von Rapper 50 Cent und P. Diddy verwirrt Fans

P. Diddy (55) und die unzähligen Vergehen, die gegen ihn im Raum stehen, sind weiterhin in aller Munde. Bereits seit Wochen sitzt der ehemalige Musikmogul nun schon hinter Gittern und die Anklagen gegen ihn häufen sich immer mehr. Im Zuge dessen hat sich vor allem einer immer wieder gegen den Rapper ausgesprochen: 50 Cent (49). Der "In da Club"-Interpret distanzierte sich schon in den frühen 2000ern von Diddy und holte im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder zu Seitenhieben gegen ihn aus. Doch vor Kurzem tauchte ein altes Foto der beiden mit Britney Spears (43) und Paris Hilton (43) im Netz auf – und das verwirrt 50 Cents Fans extrem. Auf X schreiben einige: "Fifty steht Arm in Arm mit Diddy. Das kann doch nicht echt sein, oder?", "Hat er uns belogen? Falle gerade aus allen Wolken, das kann doch nicht wahr sein" und "Man kann hier echt niemandem trauen"."

Allerdings meinen auch einige, dass es kein Geheimnis ist, dass die beiden in Berührung gekommen sind. Zusammen mit Jay-Z (55) gehörten 50 Cent und P. Diddy zu den erfolgreichsten Rappern der 2000er. Die beiden waren auch auf dem Remix seines Songs "I Get Money" zu hören, der 2007 unter dem Titel "Forbes 1-2-3 Billion Dollar Remix" veröffentlicht wurde. Die Zusammenarbeit und das aufgetauchte Foto hinterlassen bei vielen Fans allerdings einen bitteren Nachgeschmack – besonders, weil 50 Cent felsenfest behauptet hatte, nicht mit Diddy abgehangen zu haben. Gegenüber People erzählte er sogar: "Ich sage das nun schon seit zehn Jahren. Es ist einfach nicht mein Stil, und deshalb habe ich mich von solchen Dingen ferngehalten."

50 Cent hat sich bisher nicht zu der Aufnahme geäußert, obwohl seine Fans ihn vielfach unter dem Beitrag auf der Social-Media-Plattform getaggt haben. Vor einigen Tagen zog der Rapper allerdings schon anderweitig wegen Diddy Aufmerksamkeit auf sich: Auf seinem Instagram-Account teilte er ein künstlich generiertes Video von Diddy und Jay-Z, die in Handschellen von Polizisten abgeführt werden. Der Mann von Beyoncé (43) sah sich vor Kurzem nämlich ebenfalls mit schweren Anklagen konfrontiert: Angeblich hat er mit Diddy zusammen vor einigen Jahren ein junges Mädchen vergewaltigt.

Getty Images 50 Cent, Kanye West, P. Diddy, und Jay Z, August 2007

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy und Jay-Z, März 2022

